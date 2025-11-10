Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Или открываете границу, или конфискуем ваши фуры»: ультиматум Лукашенко Литве (1)

Euronews 10 ноября, 2025 20:46

Важно 1 комментариев

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность конфискации литовских фур, застрявших на территории республики после закрытия Вильнюсом пропускных пунктов на границе. По оценкам Лукашенко, речь идет о тысяче с лишним грузовых машин, которые не могут вернуться в Литву. В настоящее время все они находятся под охраной на платных стоянках. "Если в ближайшее время ситуация не будет урегулирована, Минск вмешается и поступит по белорусским законам - вплоть до конфискации этих автомобилей", - предупредил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия не закрывала границу и готова возобновить работу пропускных пунктов буквально в течение нескольких часов, однако отклонил просьбу Вильнюса открыть временный коридор и выпустить фуры.

"У нас нет таможенников на пункте пропуска, нет пограничников. Закрыли – закрыли. Наши службы передислоцированы в другие районы – это было мое решение", заявил он, отметив, что ожидает полного, а не временного, разблокирования границы литовскими властями.

Литва, член НАТО и Европейского союза, закрыла два пограничных перехода с Белоруссией в конце октября - вскоре после того, как с белорусской стороны на ее территорию залетели более 60 метеорологических зондов, что нарушило, в числе прочего, работу Вильнюсского международного аэропорта.

Обнаруженные метеозонды представляли собой воздушные шары с грузами, сообщили литовские власти. По их данным, такой способ используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.

Лукашенко назвал закрытие границы "безумной аферой" и частью "гибридной войны" против его страны. Он пообещал поднять вопрос о решении Вильнюса в ходе предстоящих контактов с Вашингтоном.

9 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии. Коул раньше посещал эту страну и встречался с Лукашенко. Тогда из белорусских тюрем освободили и вывезли из страны десятки людей, находившихся в заключении, по словам правозащитников, по политическим мотивам.

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила
Важно

Сделайте просто и понятно: платные парковки обязали изменить правила (1)

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО)
Важно

Народ в темноте, а мафия делит миллионы: секретные записи спецслужб Украины (ВИДЕО) (1)

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу
Важно

Белоруссия закрыла выезд грузовиков с номерами Литвы в Европу (2)

«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши (1)

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Читать

«Не привыкли, что за информацию надо платить»: СМИ Латвии в глубоком кризисе (1)

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Читать

Жестокое нападение на иностранца в центре Риги: прямо под камерами (ВИДЕО) (1)

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Читать

Что не запрещено, то разрешено: латвийские компании обслуживают «теневой флот» (1)

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Читать

«Русские не сдаются»: за одну фразу можно уволить со службы (1)

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Читать

На полюсе разрушается полярный вихрь — зима может прийти раньше и ударить сильнее! (1)

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Читать