«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 21:06

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

На это ей резонно заметили, что это вполне могут быть и латвийские цыгане: 

"Цыгане, если они таковыми являются, не имеют своей страны, не имеют тех возможностей, которые есть у нас в нашей стране, и к ним относятся предвзято, враждебно. Я была бы очень рада, если бы дети ходили в детский сад и получали образование, потому что тогда у них будет больше возможностей, чем у их мамы".

Впрочем, многие участники разгоревшейся дискуссии предпочли не сдерживать эмоций: 

"Младолатыши Эвики [видимо, Силини] прибыли!"

"Вот такая демография у латышей."

"Для получения разрешения необходимо сдать экзамен по латышскому языку на уровне А2, как и местные жители, с определенным сроком, или убираться!"

"Кто представит в Сейме законопроект, что нельзя приезжать в Латвию «учиться» и работать со всей семьей, причем работники низкодоходных отраслей вообще не ожидаются, и учиться только в тех вузах, где не выпадают и не остаются здесь после этого? NA был именно о ввозе".

"И будет только хуже, грустно смотреть, но можно поблагодарить всех, кто активно разрывает страну со всех сторон, скоро, к сожалению, такой [какой?] Латвии больше не будет, это вопрос времени".

Ну, а этот комментарий заслужил наши восторженный аплодисменты:

"Что тут плохого? Это же не русские".

Браво, Маруся!

Фото иллюстративиное.

 

 

