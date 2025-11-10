«Что они делают в Латвии!?» Так она узнала, что в Латвии живут не только латыши

На это ей резонно заметили, что это вполне могут быть и латвийские цыгане:
"Цыгане, если они таковыми являются, не имеют своей страны, не имеют тех возможностей, которые есть у нас в нашей стране, и к ним относятся предвзято, враждебно. Я была бы очень рада, если бы дети ходили в детский сад и получали образование, потому что тогда у них будет больше возможностей, чем у их мамы".
Впрочем, многие участники разгоревшейся дискуссии предпочли не сдерживать эмоций:
"Младолатыши Эвики [видимо, Силини] прибыли!"
"Вот такая демография у латышей."
"Для получения разрешения необходимо сдать экзамен по латышскому языку на уровне А2, как и местные жители, с определенным сроком, или убираться!"
"Кто представит в Сейме законопроект, что нельзя приезжать в Латвию «учиться» и работать со всей семьей, причем работники низкодоходных отраслей вообще не ожидаются, и учиться только в тех вузах, где не выпадают и не остаются здесь после этого? NA был именно о ввозе".
"И будет только хуже, грустно смотреть, но можно поблагодарить всех, кто активно разрывает страну со всех сторон, скоро, к сожалению, такой [какой?] Латвии больше не будет, это вопрос времени".
Ну, а этот комментарий заслужил наши восторженный аплодисменты:
"Что тут плохого? Это же не русские".
Браво, Маруся!
