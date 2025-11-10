NASA скрывает фото загадочной кометы Atlas? Конгрессвумен требует их рассекретить!

«Я прошу обнародовать наблюдения 3I/ATLAS, недавно зафиксированные миссиями NASA. Эта информация важна для понимания межзвёздных объектов и их взаимодействия с нашей Солнечной системой», — написала Луна в официальном письме к временно исполняющему обязанности директора NASA Шону Даффи.

Поводом стала странная активность кометы: по словам учёных, она не просто ускоряется «не по законам гравитации», но и несколько раз меняла цвет и теперь она кажется «синее Солнца». Известный астрофизик из Гарварда Ави Лёб заявил, что объект «может быть аппаратом инопланетного происхождения с работающим двигателем».

Луна потребовала от NASA показать снимки, сделанные камерой HiRISE на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter в начале октября, а также данные с ровера Perseverance. Комета тогда пролетела всего в 30 миллионах километров от Марса — по космическим меркам почти рядом.

NASA на прямые вопросы не ответило, но Лёб утверждает, что агентство «отказалось делиться» с ним снимками. Учёный заметил, что у 3I/ATLAS хвост направлен не от Солнца, как у обычных комет, а к нему — «ещё одно нарушение правил».

Интерес к «гостю из другой звезды» уже вышел за пределы науки. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян спросила директора NASA в X (Twitter), что же там происходит. Тот ответил: «Это всего лишь третья межзвёздная комета, никаких пришельцев и угрозы Земле нет».

Лёб не удержался и язвительно предложил Кардашьян присоединиться к его исследовательской группе по изучению 3I/ATLAS.

«Мы все в долгу перед конгрессвумен Луной за её смелость и поддержку науки на границе возможного», — добавил он в своём блоге.



