Сенат решил прекратить самый долгий шатдаун в истории США

Судя по этому документу, а также сообщениям американских СМИ, в основе сделки - договоренность в связи с будущим голосованием по продлению налоговых льгот в сфере взносов на медицинское страхование. Кроме того, соглашение подразумевает, что федеральные служащие, уволенные во время шатдауна, будут восстановлены на работе и получат задолженность по зарплате.

В настоящий момент республиканцы имеют большинство голосов в Сенате: 53 из 100 мест. Для поддержки законопроекта было необходимо как минимум 60 голосов, однако достаточное число демократов сигнализировали, что готовы поддержать компромисс.

После одобрения сделки Сенатом законопроект должна будет поддержать также Палата представителей. После этого документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. В целом этот процесс может занять несколько дней.

Компромисс между республиканцами и демократами в Сенате был достигнут вскоре после того, как министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что авиасообщение в стране может вскоре "сократиться до минимума". В выходные дни 8 и 9 ноября в Штатах уже были отменены или задержаны тысячи рейсов.

Шатдаун в США по состоянию на 9 ноября продолжается 40 дней - это самая длительная подобная пауза в истории страны. Сенат и Палата представителей Конгресса США не могут договориться о бюджете на очередной финансовый год.

Из-за блокировки около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделано лишь для структур жизнеобеспечения - авиадиспетчерской службы, полиции, пограничной охраны и экстренной медицинской помощи.