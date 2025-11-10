Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сенат решил прекратить самый долгий шатдаун в истории США

© Deutsche Welle 10 ноября, 2025 10:47

Мир 0 комментариев

В США сенаторы достигли двухпартийного соглашения, которое может помочь завершить шатдаун, продолжающийся уже 40 дней, и возобновить выплаты федеральным служащим. Это следует из заявления, обнародованного сенатором-демократом Тимом Кейномна своем сайте в воскресенье, 9 ноября.

Судя по этому документу, а также сообщениям американских СМИ, в основе сделки - договоренность в связи с будущим голосованием по продлению налоговых льгот в сфере взносов на медицинское страхование. Кроме того, соглашение подразумевает, что федеральные служащие, уволенные во время шатдауна, будут восстановлены на работе и получат задолженность по зарплате.

В настоящий момент республиканцы имеют большинство голосов в Сенате: 53 из 100 мест. Для поддержки законопроекта было необходимо как минимум 60 голосов, однако достаточное число демократов сигнализировали, что готовы поддержать компромисс.

После одобрения сделки Сенатом законопроект должна будет поддержать также Палата представителей. После этого документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. В целом этот процесс может занять несколько дней.

Компромисс между республиканцами и демократами в Сенате был достигнут вскоре после того, как министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что авиасообщение в стране может вскоре "сократиться до минимума". В выходные дни 8 и 9 ноября в Штатах уже были отменены или задержаны тысячи рейсов.

Шатдаун в США по состоянию на 9 ноября продолжается 40 дней - это самая длительная подобная пауза в истории страны. Сенат и Палата представителей Конгресса США не могут договориться о бюджете на очередной финансовый год.

Из-за блокировки около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделано лишь для структур жизнеобеспечения - авиадиспетчерской службы, полиции, пограничной охраны и экстренной медицинской помощи.

Важно 0 комментариев

«Поехалa за паспортом. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья – муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. Что именно они делают в Латвии? Работают? Кто из них?» – пишет в сети Х пользовательница с романтическим ником Луна. 

Александр Лукашенко против временного открытия коридора для вывода литовских грузовиков со своей территории. Он требует, чтобы закрывшие границу власти Литвы полностью ее разблокировали, сообщает Евроньюз.

«Ситуация на латвийском медиарынке уже много лет остается критической, и в последние годы она стала еще хуже», — в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала руководитель Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

В ночь на 22 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в район Центра, где двое молодых людей напали на иностранного гражданина, нанесли ему удары ногами по голове, а затем ограбили его.

Несмотря на действующие санкции, латвийские предприятия продолжают обслуживать суда, связанные с так называемым теневым флотом России. В центре внимания снова оказался танкер Zircone, однако эффективных юридических инструментов, которые могли бы остановить подобные операции, до сих пор не существует.

Вступило в силу решение Административного окружного суда, который признал обоснованным увольнение cо службы пограничника за его высказывание на русском языке "русские не сдаются".

Учёные фиксируют тревожные сигналы в атмосфере: полярный вихрь — гигантское кольцо ледяного воздуха над Арктикой — начал замедляться и распадаться.
Такое редкое явление, вызванное аномальным стратосферным потеплением, может спровоцировать выход холодных масс далеко за пределы Севера, вплоть до Европы и Северной Америки.

