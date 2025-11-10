«Путин находится в тупиковой ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Поэтому эти неудачи могут побудить его искать другие территории», — сказал Зеленский в интервью Guardian.

«Я так считаю. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме относительно того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно», — добавил украинский президент.

Зеленский связал серию последних инцидентов, когда российские дроны и истребители нарушали границы восточноевропейских стран-членов НАТО — Польши, Румынии, Эстонии, с тем, что Россия не смогла достичь значительного прогресса на фронте в Украине.

По его словам, Россия уже ведет «гибридную войну против Европы» и проверяет на прочность красные линии НАТО