У Украины большие проблемы на фронте, и это не Покровск: Раев

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 ноября, 2025 12:20

«В последнее время из Украины почти не поступает обнадеживающих новостей. Не то чтобы украинская армия не пыталась ничего делать, но ситуация чрезвычайно сложная. К сожалению, после украинского контрнаступления во второй половине 2023 года положительных новостей из Украины очень мало. Мы видим, что давление российской армии велико и, к сожалению, продолжает расти», – признал в эфире «Nra.lv TV» депутат Сейма, отставной полковник Национальных вооруженных сил Игорь Раев.

«Стратегически мы видим первую часть осенне-зимней наступательной операции российской армии. Начиная с севера, это Купянск, Лиман, Северск, а пока еще не Славянск и Краматорск, Константиновка, Покровск и, конечно же, наступление в направлении Запорожья, к которому все относились со скепсисом, считая, что это будет второстепенное направление, но сейчас похоже, что это главное. Мы все сейчас говорим о Покровске, но только потому, что ситуация там такая, какая она есть», – пояснил И. Раевский.

По его мнению, на самом деле самая большая проблема находится не там, а в южном направлении, где российская армия прорывает одну или несколько линий обороны, созданных украинцами. Россияне продвигаются вперед быстрее, чем предполагалось, и это может значительно осложнить ситуацию. Если бы полгода назад кто-то сказал, что в направлении Запорожья может возникнуть какая-то угроза, большинство аналитиков сочли бы его сумасшедшим. Теперь мы говорим о том, что это направление становится очень опасным", - сказал И. Раев. 

Украинцы создали там линию обороны вдоль реки Янчура, где было несколько деревень. На прошлой неделе, к сожалению, российская армия захватила не только все, что было на одной стороне реки, но и все, что было на другой стороне, а также две главные опорные деревни. Это означает, что в течение некоторого времени мы будем наблюдать быстрое продвижение русских вперед, пока они не столкнутся с новой оборонительная позицией, признал военный эксперт.

«И все это в сочетании с крупными атаками на энергетическую инфраструктуру, которые также имеют негативный эффект, который оказался больше, чем предполагалось изначально, на фоне чего мы снова смотрим, какова помощь Украине, поставки вооружений Украине, и там, кстати, тоже не так много положительных новостей», с сожалением признал И. Раев, подчеркнув, что поставка 21 бронетранспортера из Латвии украинской армии была отмечена и упоминается даже в международных СМИ.

«Это означает, что даже такая небольшая поставка техники Украине является значимой новостью, которая свидетельствует о том, что поставки сократились и не соответствуют текущим потребностям украинской армии», – заключил И. Раев.

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

