У Украины большие проблемы на фронте, и это не Покровск: Раев

«Стратегически мы видим первую часть осенне-зимней наступательной операции российской армии. Начиная с севера, это Купянск, Лиман, Северск, а пока еще не Славянск и Краматорск, Константиновка, Покровск и, конечно же, наступление в направлении Запорожья, к которому все относились со скепсисом, считая, что это будет второстепенное направление, но сейчас похоже, что это главное. Мы все сейчас говорим о Покровске, но только потому, что ситуация там такая, какая она есть», – пояснил И. Раевский.

По его мнению, на самом деле самая большая проблема находится не там, а в южном направлении, где российская армия прорывает одну или несколько линий обороны, созданных украинцами. Россияне продвигаются вперед быстрее, чем предполагалось, и это может значительно осложнить ситуацию. Если бы полгода назад кто-то сказал, что в направлении Запорожья может возникнуть какая-то угроза, большинство аналитиков сочли бы его сумасшедшим. Теперь мы говорим о том, что это направление становится очень опасным", - сказал И. Раев.

Украинцы создали там линию обороны вдоль реки Янчура, где было несколько деревень. На прошлой неделе, к сожалению, российская армия захватила не только все, что было на одной стороне реки, но и все, что было на другой стороне, а также две главные опорные деревни. Это означает, что в течение некоторого времени мы будем наблюдать быстрое продвижение русских вперед, пока они не столкнутся с новой оборонительная позицией, признал военный эксперт.

«И все это в сочетании с крупными атаками на энергетическую инфраструктуру, которые также имеют негативный эффект, который оказался больше, чем предполагалось изначально, на фоне чего мы снова смотрим, какова помощь Украине, поставки вооружений Украине, и там, кстати, тоже не так много положительных новостей», с сожалением признал И. Раев, подчеркнув, что поставка 21 бронетранспортера из Латвии украинской армии была отмечена и упоминается даже в международных СМИ.

«Это означает, что даже такая небольшая поставка техники Украине является значимой новостью, которая свидетельствует о том, что поставки сократились и не соответствуют текущим потребностям украинской армии», – заключил И. Раев.