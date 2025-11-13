Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Президент: коалиционные партии должны честно обсудить, могут ли они работать вместе

13 ноября, 2025 11:26

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Коалиционные партии "Новое Единство", "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян после утверждения бюджета должны честно обсудить, могут ли они работать вместе, сказал в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении президент Эдгар Ринкевич.

Отвечая на вопрос, сможет ли возглавляемое Эвикой Силиней ("Новое Единство") правительство конструктивно проработать до выборов, Ринкевич сказал, что первым испытанием для него станет принятие бюджета на следующий год. По мнению президента, после этого партиям следует честно между собой обсудить, способны ли они конструктивно работать до следующих выборов или нет.

Самое неразумное, по словам Ринкевича, - это делать вид, что работа идет, а на деле ничего не делать, что в итоге скажется как на развитии государства, так и на самих партиях, так как избиратели дадут им оценку на предстоящих выборах.

Говоря о наблюдающейся в обществе нетерпимости, Ринкевич подчеркнул, что ее нельзя сводить лишь к поведению политиков - это проблема всего общества. Как ее уменьшить, однозначного ответа у президента нет. Он допустил, что всплески агрессии в определенной мере связаны с социальными сетями, так как кажущаяся анонимность некоторым людям "придает смелости".

Ринкевич отметил, что по мере приближения выборов обмен мнениями может стать еще более острым.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем
Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем (1)

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?
Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

13:58

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Загрузка

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

13:47

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

13:35

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

13:32

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

13:22

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

13:13

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

13:10

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

