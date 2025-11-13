Президент: коалиционные партии должны честно обсудить, могут ли они работать вместе

Отвечая на вопрос, сможет ли возглавляемое Эвикой Силиней ("Новое Единство") правительство конструктивно проработать до выборов, Ринкевич сказал, что первым испытанием для него станет принятие бюджета на следующий год. По мнению президента, после этого партиям следует честно между собой обсудить, способны ли они конструктивно работать до следующих выборов или нет.

Самое неразумное, по словам Ринкевича, - это делать вид, что работа идет, а на деле ничего не делать, что в итоге скажется как на развитии государства, так и на самих партиях, так как избиратели дадут им оценку на предстоящих выборах.

Говоря о наблюдающейся в обществе нетерпимости, Ринкевич подчеркнул, что ее нельзя сводить лишь к поведению политиков - это проблема всего общества. Как ее уменьшить, однозначного ответа у президента нет. Он допустил, что всплески агрессии в определенной мере связаны с социальными сетями, так как кажущаяся анонимность некоторым людям "придает смелости".

Ринкевич отметил, что по мере приближения выборов обмен мнениями может стать еще более острым.