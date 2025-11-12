Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцев опять пересчитали: сколько нас? (1)

12 ноября, 2025 19:55

Важно 1 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В этот период родились 4643 мальчика, что на 209 (-4,3%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 4240 девочек, что меньше на 883 (-17,2%).

В сентябре было зарегистрировано 1046 новорожденных, что на 92 (-8,1%) меньше, чем за тот же месяц 2024 года, в том числе 560 мальчиков и 486 девочек.

За девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 19 186 умерших, что на 591 (-3%) меньше, чем за тот же период 2024 года (19 777 умерших).

Таким образом, в этом году за девять месяцев число умерших на 10 303 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года эта разница составляла 9802.

За девять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 8833 брака, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 625 больше (+7,6%).

1 октября текущего года, согласно предварительным данным, численность населения Латвии составляла 1,828 млн человек.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
12.11.2025
Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли (1)

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Загрузка

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы? (1)

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе (1)

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман (1)

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра (1)

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь (1)

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

