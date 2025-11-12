Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

В ходе проверок выяснилось, что некоторые пациенты получали услуги без обязательного решения врачебного консилиума, как предусмотрено правилами назначения паллиативной помощи на дому. Зафиксированы случаи, когда помощь оказывалась более девяти месяцев, хотя она предназначена для пациентов с прогнозируемой продолжительностью жизни до шести месяцев. Кроме того, выявлены ситуации, когда пациенты одновременно находились в стационарах или социальных учреждениях, что противоречит нормам.

По итогам проверок NVD составила акты на взыскание 128,2 тыс. евро за неправомерно предоставленные услуги. Аудит продолжается.

Дополнительно установлено, что услуги продолжали оплачиваться после смерти пациентов: двум поставщикам за 96 умерших было перечислено 15,4 тыс. евро.

Большинство нарушений связано с компанией Magnum Social & Medical Care — 4474 случая в 2024 году и 3753 в первой половине 2025 года. Меньше нарушений выявлено у Med4U (218), Hospiss Māja (80) и Cilvēks (56). Всего за два года зафиксировано 8581 неправомерно оплаченный случай.

Министерство благосостояния планирует с 1 апреля 2026 года изменить систему финансирования паллиативной помощи. Вместо ежедневной оплаты (44,79 евро в сутки) вводится фиксированная сумма — 2295 евро за весь курс обслуживания: половина — при начале, остаток — по завершении. При превышении 180 дней предусмотрена доплата 13,57 евро в день.

Новый подход подвергся критике со стороны ряда организаций, включая Латвийское объединение самаритян, которые указывают на риск «неэтичного стимулирования сокращения продолжительности жизни пациентов».

Особое внимание уделено детской паллиативной помощи: специалисты отмечают, что она «остаётся на обочине» и не имеет плавного перехода к услугам для взрослых.

Для обеспечения системы паллиативной помощи в следующем году потребуется 15 млн евро, из которых пока предусмотрено 12 млн. При необходимости Министерство благосостояния обратится за дополнительными средствами из фонда непредвиденных расходов.

В бюджете 2026 года уже заложено 10 млн евро на паллиативную помощь и 3,2 млн евро — на социальную реабилитацию.