Русскую девочку из Латвии не приняли в Москве во 2-й класс: сказали — плохо знает русский

Мама девочек рассказывает, что когда их старшая дочь пошла в 1-й класс рижской школы, ее вызвали и отчитали, что девочка говорит только по-русски. При этом учителя потребовали, чтобы латышскому дочь обучали сами родители. В школе весь первый класс с ребенком разговаривали по-латышски. «Дочь приходила домой и говорила: "Мне в школе очень понравилось, но я ничего не поняла".

Семья приняла решение покинуть Латвию и переехать в Россию: весной 2025-го подали документы на ВНЖ, а летом окончательно перебрались в Москву.

Младшую дочь без проблем приняли в детский сад, но со старшей возникли трудности. Заявление на зачисление Оли в второй класс несколько раз отклоняли — сначала из-за формальных неточностей в документах, а затем после обязательного теста по русскому языку, результаты которого комиссия признала несоответствующими требованиям, сообщают российские СМИ.

Узнав о таком раскладе, интернет-чат, где русскоязычные родители, проживающие вне РФ, обсуждают возможность переезда в Россию, задался вопросом: а не притаилась ли истинная причина отказа в том, что в школе просто не нашлось места?!

«У нас похожая история, хотя русским все наши дети владеют хорошо, — делится отец из Таджикистана, работающий и живущий в Подмосковье. — Младших в садик берут без проблем, так как за сад мы платим. А в районную бесплатную школу не берут, там просто мест не хватает, но ответ: «Не знает русского». А как мои старшие дети могут не знать русского, если у них мать русская?! Да, моя жена родилась в Душанбе, но она из русской семьи, русский ей родной, и с детьми она на нем разговаривает с пеленок».

Родители теперь в растерянности: в Латвии их ругали, что их дети не знают латышского, теперь в России уверяют, что старшая не знает русского. Маме подсказали, что можно подать апелляцию и оспорить результаты тестирования, что она и сделала. Но уже вторую неделю в ответ тишина, дочка пропускает учебу, а куда бежать за помощью — непонятно.

По словам Виктории, девочка хорошо понимает русский язык и даже самостоятельно исправила ошибку в тесте. Однако родителям сообщили, что она сможет сдать повторный экзамен только через три месяца.

«Что вообще должен знать восьмилетний ребенок? Она так ждала, когда начнет ходить в школу, а теперь сидит дома без общения и друзей», — рассказывает мать.

В России с апреля 2025 года действуют новые правила приема детей-иностранцев в школы в РФ. Принятие этого закона было вызвано объективными факторами — большим числом детей трудовых мигрантов, формально обучающихся в наших школах, но не владеющих русским языком. И новый закон призван создать условия, при которых они в школы не попадут. Но законодатель не учел важный факт: не владеть русским языком на достаточном для зачисления в школу уровне могут также дети из семей, оказавшихся за пределами РФ в момент развала СССР. Между тем закон предусматривает упрощенный порядок для зачисления детей из семей, переехавших в РФ, в двух случаях: для граждан Белоруссии и для семей сотрудников международных организаций. Льгот для иных категорий закон не предусматривает.