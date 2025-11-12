Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Русскую девочку из Латвии не приняли в Москве во 2-й класс: сказали — плохо знает русский

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 19:04

Важно 0 комментариев

Летом 2025 года семья Виктории с мужем — уроженцы Риги — переехали в Москву с двумя дочерьми — восьмилетней Олей и шестилетней Аней. Главной причиной переезда стал переход латвийских школ на обучение только на государственном языке.

Мама девочек рассказывает, что когда их старшая дочь пошла в 1-й класс рижской школы, ее вызвали и отчитали, что девочка говорит только по-русски. При этом учителя потребовали, чтобы латышскому дочь обучали сами родители. В школе весь первый класс с ребенком разговаривали по-латышски. «Дочь приходила домой и говорила: "Мне в школе очень понравилось, но я ничего не поняла".

Семья приняла решение покинуть Латвию и переехать в Россию: весной 2025-го подали документы на ВНЖ, а летом окончательно перебрались в Москву.

Младшую дочь без проблем приняли в детский сад, но со старшей возникли трудности. Заявление на зачисление Оли в второй класс несколько раз отклоняли — сначала из-за формальных неточностей в документах, а затем после обязательного теста по русскому языку, результаты которого комиссия признала несоответствующими требованиям, сообщают российские СМИ.

Узнав о таком раскладе, интернет-чат, где русскоязычные родители, проживающие вне РФ, обсуждают возможность переезда в Россию, задался вопросом: а не притаилась ли истинная причина отказа в том, что в школе просто не нашлось места?!

«У нас похожая история, хотя русским все наши дети владеют хорошо, — делится отец из Таджикистана, работающий и живущий в Подмосковье. — Младших в садик берут без проблем, так как за сад мы платим. А в районную бесплатную школу не берут, там просто мест не хватает, но ответ: «Не знает русского». А как мои старшие дети могут не знать русского, если у них мать русская?! Да, моя жена родилась в Душанбе, но она из русской семьи, русский ей родной, и с детьми она на нем разговаривает с пеленок».

Родители теперь в растерянности: в Латвии их ругали, что их дети не знают латышского, теперь в России уверяют, что старшая не знает русского. Маме подсказали, что можно подать апелляцию и оспорить результаты тестирования, что она и сделала. Но уже вторую неделю в ответ тишина, дочка пропускает учебу, а куда бежать за помощью — непонятно.

По словам Виктории, девочка хорошо понимает русский язык и даже самостоятельно исправила ошибку в тесте. Однако родителям сообщили, что она сможет сдать повторный экзамен только через три месяца.

«Что вообще должен знать восьмилетний ребенок? Она так ждала, когда начнет ходить в школу, а теперь сидит дома без общения и друзей», — рассказывает мать.

В России с апреля 2025 года действуют новые правила приема детей-иностранцев в школы в РФ. Принятие этого закона было вызвано объективными факторами — большим числом детей трудовых мигрантов, формально обучающихся в наших школах, но не владеющих русским языком. И новый закон призван создать условия, при которых они в школы не попадут. Но законодатель не учел важный факт: не владеть русским языком на достаточном для зачисления в школу уровне могут также дети из семей, оказавшихся за пределами РФ в момент развала СССР. Между тем закон предусматривает упрощенный порядок для зачисления детей из семей, переехавших в РФ, в двух случаях: для граждан Белоруссии и для семей сотрудников международных организаций. Льгот для иных категорий закон не предусматривает.

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Важно

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Велено извиниться и заплатить: Гомберг выиграл суд у Лианы Ланги
Важно

Велено извиниться и заплатить: Гомберг выиграл суд у Лианы Ланги

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

