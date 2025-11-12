Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

"Нехватка доступного жилья — одно из главных препятствий, затрудняющих привлечение специалистов в город. Этот проект — важный шаг в обеспечении жильём тех, кто ежедневно заботится об образовании, безопасности и социальном благополучии нашего города", - отметил мэр.

Ļoti labas ziņas, Rīgā taps 732 jauni dzīvokļi jaunajiem speciālistiem.



Pieejamu mājokļu trūkums ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas apgrūtina speciālistu piesaisti pilsētai.



Šis projekts ir nozīmīgs solis, lai nodrošinātu dzīvesvietu tiem, kuri ikdienā rūpējas par mūsu…

Вроде бы новость отличная, но в комментариях тут же появились люди с вопросами - из какой страны приедут эти специалисты. И, главное, смогут ли потом выкупить эти квартиры.

"Какие специалисты? Есть ли целевая аудитория, например, учителя, медсёстры? Смогут ли туда переехать айтишники из Пакистана и шеф-повара ресторанов с шаурмой?", - интересуется Илзе.

"Для доставщиков Bolt? Будем надеется, что нет", - пишет Арвидс.

Ещё летом сообщалось, что в целом в Риге проблемы с жильем испытывают примерно 2300 специалистов — педагоги, социальные работники, инженеры и представители других профессий. И город планирует строить дома для развития арендного жилья.

Для участия в программе были зарезервированы семь земельных участков на улицах Картупелю, Озолциема и Межрозишу, а также между улицами Тинужу, Андрея Сахарова и Праулиенас.