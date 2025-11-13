Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С сауной и джакузи? В концертном зале хотят устроить убежище за 700 тысяч евро

© LETA 13 ноября, 2025 11:25

LETA

Объединение архитектурных бюро "Mailītis arhitekti" и "Mark arhitekti" продолжает работу над проектом национального концертного зала. Предложенная ими концепция реконструкции Дома конгрессов заняла первое место на международном конкурсе эскизов.

Пока не известно, сколько будет стоить строительство концертного зала, начало которого запланировано на 2027 год. Также рассматривается возможность перепроектировать подземную автостоянку зала, приспособив ее под убежище, и для этого потребуется дополнительно 700 000 евро.

Концертный зал "Рижская филармония" будет располагаться в зоне градостроительного памятника государственного значения - Рижского бульварного кольца у городского канала.

Проект предусматривает использование преимуществ этого места, восстановление территории и исторических зеленых насаждений на площади со стороны бульвара Кронвалда и улицы Валдемара.

Здесь планируется создать новые велостоянки, установить скамейки, информационные и ландшафтные объекты, а также террасы со стороны площади и канала для кафе, ресторанов и других общественных функций, что позволит оживить этот район города, рассказал на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке архитектор Аустрис Майлитис.

В филармонии будут три зала - большой, малый и многофункциональный. В большом зале, рассчитанном на 1300 зрителей, будут проходить симфонические, органные и камерные концерты.

Чтобы помещение соответствовало высоким требованиям, проектировщики сотрудничают со специалистами Латвийского национального симфонического оркестра, "Latvijas koncerti", техническими и художественными руководителями других коллективов.

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

