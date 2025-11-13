Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Поправки предусматривают увеличение размера штрафов почти по всем статьям закона, регулирующим использование госязыка.

Как ранее заявил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, латышский язык - основа Латвии как национального государства, и его защита и употребление являются не только вопросом культуры, но и безопасности. Он отметил, что поправки не являются лишь репрессивным инструментом, а отражают четкую позицию государства о значении госязыка.

За последние годы Центр государственного языка зафиксировал более 4000 нарушений, в том числе случаи, когда госязык не использовался для выполнения профессиональных обязанностей. Действующие штрафы были установлены в 2020 году и больше не соответствуют экономической ситуации и текущей языковой политике, отмечает партия.

Изменения коснутся как физических, так и юридических лиц, а их целью является превентивное воздействие, чтобы укрепить уважение общества к установленным государством нормам, особенно в сфере употребления госязыка.

Для физических лиц штраф за различные нарушения в настоящее время составляет от 7 до 28 штрафных денежных единиц, а теперь его предлагается увеличить до 10-39 единиц.

Для юридических лиц в настоящее время штраф составляет от 28 до 140 денежных единиц, а по отдельным статьям - до 600 и 1000 единиц. Теперь предлагается увеличить его до 39-1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения.

Размер штрафа предлагается увеличить также для должностных лиц - с 14-60 штрафных денежных единиц до 20-84 единиц.

Также в закон предлагается включить новую редакцию 20-й статьи о неуважении к госязыку. Политики предлагают ввести за явное неуважение к госязыку, а также за действия, направленные на принижение статуса и значения госязыка, штраф в размере от 20 до 400 штрафных денежных единиц, тогда как в настоящее время штраф составляет до 140 единиц.

Одна штрафная денежная единица составляет 5 евро.

