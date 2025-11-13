Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

13 ноября, 2025 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Поправки предусматривают увеличение размера штрафов почти по всем статьям закона, регулирующим использование госязыка.

Как ранее заявил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, латышский язык - основа Латвии как национального государства, и его защита и употребление являются не только вопросом культуры, но и безопасности. Он отметил, что поправки не являются лишь репрессивным инструментом, а отражают четкую позицию государства о значении госязыка.

За последние годы Центр государственного языка зафиксировал более 4000 нарушений, в том числе случаи, когда госязык не использовался для выполнения профессиональных обязанностей. Действующие штрафы были установлены в 2020 году и больше не соответствуют экономической ситуации и текущей языковой политике, отмечает партия.

Изменения коснутся как физических, так и юридических лиц, а их целью является превентивное воздействие, чтобы укрепить уважение общества к установленным государством нормам, особенно в сфере употребления госязыка.

Для физических лиц штраф за различные нарушения в настоящее время составляет от 7 до 28 штрафных денежных единиц, а теперь его предлагается увеличить до 10-39 единиц.

Для юридических лиц в настоящее время штраф составляет от 28 до 140 денежных единиц, а по отдельным статьям - до 600 и 1000 единиц. Теперь предлагается увеличить его до 39-1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения.

Размер штрафа предлагается увеличить также для должностных лиц - с 14-60 штрафных денежных единиц до 20-84 единиц.

Также в закон предлагается включить новую редакцию 20-й статьи о неуважении к госязыку. Политики предлагают ввести за явное неуважение к госязыку, а также за действия, направленные на принижение статуса и значения госязыка, штраф в размере от 20 до 400 штрафных денежных единиц, тогда как в настоящее время штраф составляет до 140 единиц.

Одна штрафная денежная единица составляет 5 евро.
 

Главные новости

Обновлено: 15:05 13.11.2025
В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

