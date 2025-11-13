Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я долго была злым ребёнком»: усыновленная американцами девочка вернулась в родную Латвию

13 ноября, 2025 12:02

Меган Макеон живет в Калифорнии, хотя родилась в Риге в 2000 году под именем Владислава Чермeных. Прошлым летом она вернулась в Латвию — впервые за 25 лет после трагедии, когда ее мать в пьяном состоянии бросила в детскую кроватку горящую сигарету. Более половины тела младенца было покрыто ожогами. Врач Детской клинической университетской больницы (BKUS) Арта Барздиня, спасшая жизнь малышке, до сих пор вспоминает тот день со слезами, пишет rus.lsm.lv.

Более половины тела — в ожогах

О своем происхождении и ужасном происшествии Меган знала всегда. В подростковом возрасте она нашла в Facebook своих родных братьев и сестер, а также мать — Наталию. Мысль съездить в Латвию не раз приходила ей в голову, но по-настоящему готовой она почувствовала себя только в прошлом году. Меган хотела увидеть место, где родилась и чудом выжила. Она надеялась встретиться с биологической матерью, но та умерла за полгода до приезда дочери.

«Когда мне было пять месяцев, мать, будучи пьяной, бросила в мою кроватку сигарету и потеряла сознание.

Оставила меня гореть. Получила ожог 55 процентов тела, мне ампутировали левую ногу. Когда мне было полтора года, меня удочерила чудесная американская семья. Мне очень повезло с ними», — спокойно, почти без эмоций, рассказывает Меган.

Мать оказалась в тюрьме

Говорить об этом так спокойно она смогла не сразу. «Долгое время я была злым ребенком, потому что не выглядела, как другие. Меня дразнили, гнали, оскорбляли. Я была в ярости и мечтала сама сжечь свою мать».

Около тринадцати лет Меган поняла: то, что случилось, не было преднамеренным. «Мама была больна, она боролась с зависимостью и не осознавала, что делает. Однажды утром я проснулась и подумала: я такая, какая есть, и ничего не могу изменить. Я не ящерица — новые конечности не отрастут».

После пожара Наталия, биологическая мать Меган, потеряла всех детей и на год оказалась в тюрьме. «У нее был выбор — пройти реабилитацию, остаться трезвой и сохранить детей или отказаться от них и сесть в тюрьму. Она выбрала тюрьму».

Для Меган в детстве было мучительно осознать, что родная мать не захотела ее. После освобождения Наталия родила еще троих детей. «Всего нас было десять», — говорит Меган.

Как насчет той малышки?

После того как Меган попала в семью Марка и Сьюзен Макеон, первые годы она провела в Нидерландах, где у родителей была работа. Когда супруги решили ее усыновить, они уже жили в Латвии: мать тогда работала медсестрой в посольстве США, а отец занимался юридической деятельностью.

О несчастной малышке Сьюзен узнала от своей коллеги. Та показала статью в латвийской прессе — в ней сообщалось, что для девочки ищут семью на Западе, где она сможет получить медицинскую помощь, недоступную в Латвии в 2000 году.

«Моя мама положила журнал в сумку. А потом, накануне Рождества, сидела в церкви, и внутренний голос снова и снова повторял ей: «Сьюзен, как насчет той малышки? Что с той малышкой?»

Мама пыталась это отогнать, слушала рождественские гимны, но в конце концов сказала: «Ладно, я поеду и посмотрю на нее. Только замолчи уже!» — смеясь рассказывает Меган.

На следующий день Сьюзен и Марк отправились в больницу. Сотрудница показала им девочку и сразу же откинула одеяло — под ним оказался обожженный, изуродованный огнем младенец. Мама невольно отшатнулась, но отец удержал ее за руку: «Эй, ты ведь хотела ее увидеть». Он посмотрел на ребенка еще раз и сказал: «Сьюзен, это наша дочь». Так Меган стала четвертым ребенком в семье Макеон.

Отметить годовщину спасения

Став старше, Меган все больше интересовалась своей биологической семьей, и эти чувства были противоречивыми. «С одной стороны, мне было стыдно за это желание. Я боялась, что моя семья решит — я их не ценю. Я безмерно благодарна им за прекрасную жизнь, которую они мне подарили. Но в то же время понимаю: если бы Наталия не страдала зависимостью, у меня бы этой семьи не было».

Сейчас отец Меган на пенсии. Мама умерла в 2017 году после борьбы с опухолью мозга. В прошлом году Меган сказала отцу, что скоро исполнится 25 лет со дня трагедии, и предложила отметить эту дату в Латвии.

«Я наконец почувствовала, что готова сделать этот шаг — поехать туда, где все произошло, возможно, встретить биологическую семью». Отец согласился: идея показалась ему хорошей. Но после этого они еще несколько месяцев не возвращались к разговору. Когда Меган снова подняла тему, отец сказал: «Давай! Посмотрим, что можно сделать».

Казалось, что я сплю

Когда самолет приземлился в Риге, Меган в аэропорту встретила старшая сестра Алина, выросшая в приемной семье в Латвии. Они были единственными детьми Наталии, у которых был общий отец — о его судьбе ничего не известно.

«Я всегда воображала, каково это — ночевать вместе с сестрой. Мы провели время вдвоем, пытались наверстать упущенное. Это было прекрасно», — говорит Меган. Она так же встретилась с врачами, которые тогда спасли ей жизнь, и от души поблагодарила их.

...Пережитое повлияло и на выбор профессии — Меган учится на специалиста по работе с детьми и семьями в больницах, помогая справляться с эмоциональными трудностями, связанными с медицинскими процедурами. «Я хочу, чтобы у других детей не было таких травм, как у меня, ведь я провела слишком много времени в больницах», — объясняет она.

Возвращение к прошлому

В Латвии Меган хотела увидеть и место, где произошла трагедия — многоэтажный дом на улице Яунсаулес в Пардаугаве. Попасть внутрь не удалось: дверь подъезда была закрыта на кодовый замок, но, зная номер квартиры, она смогла определить окна.

«Было важно увидеть хотя бы фрагменты своей жизни — пусть я жила там всего пять месяцев. Когда мы приехали, я плакала несколько минут», — рассказывает Меган.

Она также попросила сестру Алину отвезти ее на кладбище, где похоронена мать...

Стоять у могилы матери было странно. «Я знала об этой женщине всю жизнь. У нас с ней никогда не было отношений, но именно благодаря ей я есть. Без нее этого бы не случилось. Моя приемная мама умерла девять лет назад. Стоя у могилы, я думала: две такие разные женщины — одна подарила мне жизнь, другая — саму возможность жить, но скорбь по ним одинакова», — говорит Меган.

Поездка на кладбище стала для нее не только тяжелым, но и исцеляющим опытом. «Я всегда хотела сказать маме, что прощаю ее. И у меня появилась возможность сделать это — у могилы», — рассказывает она.

Сестра Алина тоже простила мать именно там, потому что раньше не успела этого сделать.

В США Меган возвращалась уже с чувством облегчения. Казалось, что с души спала тяжелая ноша и стало легче дышать. «Было ощущение, будто я наконец нашла недостающий кусочек самой себя», — говорит она.

