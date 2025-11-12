Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Велено извиниться и заплатить: Гомберг выиграл суд у Лианы Ланги

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 18:26

Важно 0 комментариев

Известный латвийский меценат Евгений Гомберг выиграл суд у депутата Рижской думы, идейной вдохновительницы движения дерусификации Лианы Ланги. Гомберг требовал извинений за публикацию Ланги в соцсетях, где та позволила себе назвать его  бывшим агентом КГБ.

"Рижский районный суд в Юрмале рассмотрел мой иск против Лианы Ланги о защите чести и достоинства. Сегодня, а не 20 ноября, как я ожидал (сорри), суд опубликовал решение:

В соответствии со статьями 189–193 Гражданского процессуального закона суд постановил частично удовлетворить иск.

«Наложить на Лиану Лангу, персональный код XXX, обязанность в течение десяти дней с момента вступления в силу судебного решения опубликовать в своем профиле в социальной сети «Facebook» запись с статусом «общедоступная» на срок не менее 72 часов подряд со следующим содержанием: «Я, Лиана Ланга, отзываю свою запись в «Facebook» от 24 июля 2024 года, в которой указала, что Евгений Гомберг является бывшим агентом КГБ, и приношу Евгению Гомбергу извинения за это».

Взыскать с Лианы Ланги, персональный код ХХХ, в пользу Евгения Гомберга, персональный код ХХХ, материальную компенсацию в размере 100 евро и судебные издержки в размере 962,80 евро, на общую сумму 1062,80 евро (тысяча шестьдесят два евро и восемьдесят центов), с оплатой на счет № ХХХХ в кредитном учреждении Swedbank AS.

Отклонить иск в части обязательства отозвать информацию (о том, что Евгений Гомберг является чекистом; шантажировал парламент скульптурой Лачплеша; угрожал Латвии) и обязательства в связи с этим извиниться и выплатить материальную компенсацию в дополнительном размере 2 евро.

Установить для Лианы Ланги, персональный код ХХХ, срок добровольного исполнения решения в 10 дней с даты вступления решения в силу, установив, что документы, подтверждающие оплату, должны быть представлены в канцелярию Рижского районного суда, чтобы не было начато принудительное исполнение судебного решения.

Решение может быть обжаловано в коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда в течение 20 (двадцати) дней со дня вынесения решения, подав апелляционную жалобу в Рижский районный суд и уплатив государственную пошлину на счет Государственного казначейства № LV55TREL1060190911200.

Судья E. Офканте

Полный текст решения выставлю здесь в ближайшие дни, он интересен как прецедент, и мы сможем о нем подискутировать. В частности, суд отклонил мои требования извиниться за "угрожал Латвии" и "шантажировал Сейм", сочтя их "мнением" (viedoklis) в отличие от утверждения про чекиста, которое является фактом (ziņa). В этом есть некая логика, с которой и спорить неохота.

Пока Лиане велено извиниться и заплатить мне в течение десяти дней 1062,80 евро. А ведь я ей просто предлагал извиниться, без суда. В суде Ланга мне выкатила встречный счет от своего адвоката на 250 евро, который теперь ей придется оплачивать самой, итого, по минимуму, 1362,80 евро, и думаю, это ещё не все. Можно полагать, что упрямство ей обошлось примерно в полторы тысячи евро.

Правда, у Лианы есть возможность упираться дальше, обжаловать решение в апелляционную инстанцию и потратиться еще. На всякий случай, поскольку я на Лангу не подписан, если кто-то увидит на её странице висящие 72 часа извинения, прошу сообщить.

PS. Ланга на своей странице только что написала, что извиняться перед Гомбергом не собирается и обжалует во второй инстанции. У нас тоже появляется возможность добавить пояснений:). Я в восхищении:)))))", - написал Гомберг.

Тем временем Ланга на своей странице в Твиттере/X написала следующее:

"Сообщаю общественности, что иск Гомберга к Ланге в суде первой инстанции частично удовлетворён. Я планирую подать апелляцию во вторую инстанцию, поскольку решение суда, мягко говоря, меня удивляет, и я не собираюсь извиняться перед Гомбергом. #AtkrieviskoLatviju Напоминаю, что Гомберг попросил меня удалить пост в Фейсбуке, что я и сделала в течение 2 часов. Гомберг сам распространил информацию о себе, которую я УДАЛИЛА в соцсетях, чтобы подать на меня в суд....", - написала Ланга.

Комментарии (0)
Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

