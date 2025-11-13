Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

13 ноября, 2025

Важно 0 комментариев

-Из школы ушла учительница начальных классов, которая преподавала моему сыну русский язык…, - в Фейсбуке поделилась своим мнением мама рижского школьника. Недавно её пост о русском языке вызвал большую реакцию среди читателей, о чем сообщал и press.lv. Итак, автор уточняет:

Это не о политике.

Когда я ещё училась в музыкальном колледже внезапно ушла моя учительница латышского языка и литературы, и мы остались без латышского. Причина была, конечно, не та, что сейчас. Она уехала в Америку… преподавать латышский в диаспоре.

Ах, если бы язык был лишь средством передачи информации, мне было бы все равно на каком говорить с детьми, с учениками, с друзьями…

Человек живёт в языке, а не просто им пользуется. Каждое слово несёт не только смысл, но и менталитет, чувства, интонацию, способ видеть реальность.

Когда я говорю: «Мы будем читать Пушкина!», я душой устремляюсь к гармонии, красоте, возвышенному взгляду на жизнь, к его гениальному способу мыслить, передавать чувства, ощущения.

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?», - написали мне в комментарии. Бедный ребенок без «Бородино», сидящий уткнувшись в экран гигантского телефона. Бедные дети, которые двух слов связать не могут, не могут пересказать текст причём на любом языке.

Ушли из нашей речи слова и выражения «деликатный», «чистый», «порядочный» человек, «интеллигентная семья», «одухотворенное лицо», «благородные начинание», «трепетное отношение» —
мы теряем не просто лексику. Каждое забытое слово — это опавший лепесток чудесного цветка. Мы перестали быть деликатными и одухотворенными. Дети понимают слово «порядочный» через однокоренное «порядок», то есть сути слова не улавливают... Krietns cilvēks. Как часто вы слышали и использовали это слово?

Ценности сместились — на первый план зачастую выходят успех, эффективность, практичность, харизма, деньги, эпатаж, грубость, цинизм. Культура внешнего успеха вытеснила внутреннюю культуру чувств.

Исчезают оттенки, нюансы, именно поэтому комментаторы недоумевают: «Зачем детям учить стихи?» А я ношу некоторые стихи в памяти и в сердце, как некоторые носят украшения на всех пальцах обеих рук.

Как мы говорим — так мы и думаем, чувствуем, живём.

Когда мы выбираем с кем поговорить, мы невольно подстраиваемся — меняем тон, слова, даже эмоции.

А если поговорить с Пушкиным…

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде Невежества убийственный Позор.

Un pēc tam ar Jāni Poruku…
Ar drebošu roku
Viņš rakstīja patiesību,
Ar sāpošu sirdi
Viņš rādīja mīlestību.

Очень интересно получается.

Литература, поэзия формирует наше восприятие в том числе и самих себя, наш вкус к языку, наш настрой, наш взгляд на природу, на жизнь, на любовь.

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
Важно

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?
Эксклюзив

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Важно

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

