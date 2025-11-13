«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

Это не о политике.

Когда я ещё училась в музыкальном колледже внезапно ушла моя учительница латышского языка и литературы, и мы остались без латышского. Причина была, конечно, не та, что сейчас. Она уехала в Америку… преподавать латышский в диаспоре.

Ах, если бы язык был лишь средством передачи информации, мне было бы все равно на каком говорить с детьми, с учениками, с друзьями…

Человек живёт в языке, а не просто им пользуется. Каждое слово несёт не только смысл, но и менталитет, чувства, интонацию, способ видеть реальность.

Когда я говорю: «Мы будем читать Пушкина!», я душой устремляюсь к гармонии, красоте, возвышенному взгляду на жизнь, к его гениальному способу мыслить, передавать чувства, ощущения.

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?», - написали мне в комментарии. Бедный ребенок без «Бородино», сидящий уткнувшись в экран гигантского телефона. Бедные дети, которые двух слов связать не могут, не могут пересказать текст причём на любом языке.

Ушли из нашей речи слова и выражения «деликатный», «чистый», «порядочный» человек, «интеллигентная семья», «одухотворенное лицо», «благородные начинание», «трепетное отношение» —

мы теряем не просто лексику. Каждое забытое слово — это опавший лепесток чудесного цветка. Мы перестали быть деликатными и одухотворенными. Дети понимают слово «порядочный» через однокоренное «порядок», то есть сути слова не улавливают... Krietns cilvēks. Как часто вы слышали и использовали это слово?

Ценности сместились — на первый план зачастую выходят успех, эффективность, практичность, харизма, деньги, эпатаж, грубость, цинизм. Культура внешнего успеха вытеснила внутреннюю культуру чувств.

Исчезают оттенки, нюансы, именно поэтому комментаторы недоумевают: «Зачем детям учить стихи?» А я ношу некоторые стихи в памяти и в сердце, как некоторые носят украшения на всех пальцах обеих рук.

Как мы говорим — так мы и думаем, чувствуем, живём.

Когда мы выбираем с кем поговорить, мы невольно подстраиваемся — меняем тон, слова, даже эмоции.

А если поговорить с Пушкиным…

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:

Среди цветущих нив и гор

Друг человечества печально замечает

Везде Невежества убийственный Позор.

Un pēc tam ar Jāni Poruku…

Ar drebošu roku

Viņš rakstīja patiesību,

Ar sāpošu sirdi

Viņš rādīja mīlestību.

Очень интересно получается.

Литература, поэзия формирует наше восприятие в том числе и самих себя, наш вкус к языку, наш настрой, наш взгляд на природу, на жизнь, на любовь.