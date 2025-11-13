Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

Почему антибиотики перестают лечить? Европа сама создала опасный дефицит

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 12:05

Азбука здоровья 0 комментариев

Европейские страны всё чаще сталкиваются с тем, что нужных лекарств просто нет. Особенно — антибиотиков. То, что когда-то считалось редким сбоем поставок, превратилось в постоянную проблему, которая мешает лечить инфекции и показывает, насколько хрупкой стала фармлогистика.

В 2025 году об этом громко напомнила Италия: по стране разошлись новости о том, что амоксициллин снова пропал из аптек. Однако такая же картина  по всей Европе.

• пациенты не могут получить базовый антибиотик;
• врачи вынуждены назначать более узкие препараты,
• спрос на них взлетает,
• и дефицит только усиливается.

Эта «цепная реакция» опасна: когда узкие антибиотики начинают использовать массово, растёт риск устойчивости бактерий.

Проблема — не в одном заводе. Она системная. По данным Европейского агентства лекарств (EMA), в сентябре 2025 года в ЕС не хватало 136 лекарств, из них 16 важнейших, включая тот же амоксициллин.

Да, иногда перебои связаны с поломками оборудования или выводом препаратов с рынка. Но всё чаще причина глубже — экономическая модель, которая перестала работать.

 Новый отчёт New Angle показывает масштаб разрыва:

цены на широко используемые дженерики-антибиотики с 2020 года снизились примерно на 10%;
расходы производителей на сырьё, энергию и рабочую силу выросли более чем на 30%;
алюминий подорожал на 40%, упаковочные материалы — почти на 25%.

В итоге:

240 наименований антибиотиков были сняты с производства,
зарегистрировано 385 случаев перебоев поставок.

Это не «хвост» пандемии и не разовый сбой. Это структурный перекос, при котором жизненно важные лекарства продаются настолько дёшево, что производить их становится экономически невыгодно.


Адриан ван ден Ховен, директор Medicines for Europe, предупреждает о том, что есть национальные системы возмещения стоимости лекарств жёстко ограничивают или ежегодно снижают цены, не учитывая рост затрат на производство — и это делает поддержание поставок всё труднее, фактически выдавливая производителей с рынка.

Почему никто не приходит на замену
Если один поставщик уходит, другой тоже не спешит занимать место — ведь он столкнётся с теми же ограничениями цен. Так формируется уязвимость: на рынке остаётся один-два производителя, и любой сбой превращается в кризис.

Хорошая новость — решение не космическое. И не дорогое. Просто перестать продавать антибиотики дешевле себестоимости.
Учитывать в ценах:
• энергию,
• труд,
• сырьё.
Вознаграждать поставщиков за стабильность — а не только за минимальную цену.

Использовать мульти-тендеры, чтобы не зависеть от единственного производителя.
На уровне ЕС — принять Critical Medicines Act, который впервые связывает цены с доступностью.
Цель — чтобы антибиотики ценилась не по «копеечной исторической цене», а по их реальной общественной ценности.

 Почему это важно
70% всех рецептов в Европе — это  "дженерики" , те самые дешёвые лекарства, на которых построена современная медицина. Но если Европа и дальше будет опускать цены ниже реальных затрат, то препараты, обеспечивающие химиотерапию, операции и обычное лечение инфекций, окажутся под угрозой.

Именно поэтому Адриан ван ден Ховен и предупреждает:
если Европа продолжит удерживать цены на жизненно важные лекарства ниже реальных затрат,
мы потеряем не только производителей — мы потеряем доступность антибиотиков как класса.

А когда антибиотики становятся редким товаром, лечение ломается, резистентность растёт, и риск для пациентов уже нельзя спрятать за бюджетной экономией.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке
Важно

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Важно

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
Важно

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 13.11.2025
Литва: за контрабанду будут карать строже
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: грипп медленно подползает к народу, но народ не сдаётся ему
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: соцсети ударят по кошельку
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: воз перевозчиков и ныне там
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: если что, новый мост через Салацу уже открыт
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: стиль и мода нарушений
Sfera.lv 8 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 23 часа назад
Ашераденс: меморандум о снижении цен не работает
Bitnews.lv 23 часа назад

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать
Загрузка

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Читать

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Читать

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Читать

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Читать

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Читать