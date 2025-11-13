Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 13:13

Всюду жизнь

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Пекин подаёт это как часть большой «антикоррупционной кампании», которую власти ведут с 2012 года. За это время, по данным правительства, наказаны уже 4,7 миллиона чиновников — от мелких региональных кадров до министров.

Но на фоне столь длительной и масштабной кампании новый приговор всё равно выглядит громко. Уже больше десяти лет власти обещают стрнае «чистое управление», однако громкие дела против высоких должностных лиц продолжают всплывать с завидной регулярностью.

Китайские власти подчёркивают, что смертный приговор должен стать «строгим предупреждением» всем госслужащим. Однако факт остаётся фактом: список высокопоставленных фигурантов кампании по-прежнему пополняется — и это привлекает к себе всё больше внимания.

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке
«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Обновлено: 15:05 13.11.2025
В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

