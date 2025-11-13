В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Пекин подаёт это как часть большой «антикоррупционной кампании», которую власти ведут с 2012 года. За это время, по данным правительства, наказаны уже 4,7 миллиона чиновников — от мелких региональных кадров до министров.

Но на фоне столь длительной и масштабной кампании новый приговор всё равно выглядит громко. Уже больше десяти лет власти обещают стрнае «чистое управление», однако громкие дела против высоких должностных лиц продолжают всплывать с завидной регулярностью.

Китайские власти подчёркивают, что смертный приговор должен стать «строгим предупреждением» всем госслужащим. Однако факт остаётся фактом: список высокопоставленных фигурантов кампании по-прежнему пополняется — и это привлекает к себе всё больше внимания.