Появилась новая онлайн платформа с картой рынков и ярмарок

«В Латвии многие рынки работают очень разрозненно и удаленно друг от друга. До недавнего времени не было никакого механизма, который бы их связывал. Конференция поможет стать рынкам более видимыми, укрепит их сотрудничество, поможет вместе представлять свои интересы», — говорит Дарья о важности этого мероприятия.

Она рассказала, что во многих странах государство очень поддерживает идею местных рынков и помогает местным фермерам.

«Например, в Канаде существует «принцип двадцати минут» — рынок должен располагаться в двадцати минутах ходьбы от любого места, где живут люди. Поэтому рынки там проходят в самых необычных местах — в исторических зданиях, под мостами и т.д.».

Идея цифрового путеводителя по рынкам, по словам Дарьи, витала в воздухе уже очень давно. «Многие люди даже не подозревают о существовании такого огромного количества латвийских рынков. Большинство потребителей знают только свои местные. На новой платформе можно найти информацию не только обо всех существующих рынках, но и о том, что на них происходит».

Те, рынки, которые пока не вошли в путеводитель, могут сами зарегистрироваться на платформе и разместить там все необходимую информацию.

Кроме того, в цифровом путеводителе tirguscelvedis.lv будет раздел объявлений, где рынки и фермерские хозяйства смогут размещать информацию о своих актуальных мероприятиях и услугах. «Так потребителям будет гораздо проще планировать свои маршруты», — говорит Тризна.