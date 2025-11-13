Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

Появилась новая онлайн платформа с картой рынков и ярмарок

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Цифровой путеводитель по рынкам и ярмаркам tirguscelvedis.lv сегодня представлен на первой Латвийской конференции рынков в Калнциемском квартале. Новая онлайн-платформа объединяет более 80 рынков и фермерских хозяйств и существенно облегчает жизнь как тем, кто продает, так и тем, кто покупает. Подробнее об этом в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» рассказала представительница Калнциемского квартала и Агенскалнского рынка Дарья Тризна, пишет LSM+.

«В Латвии многие рынки работают очень разрозненно и удаленно друг от друга. До недавнего времени не было никакого механизма, который бы их связывал. Конференция поможет стать рынкам более видимыми, укрепит их сотрудничество, поможет вместе представлять свои интересы», — говорит Дарья о важности этого мероприятия.  

Она рассказала, что во многих странах государство очень поддерживает идею местных рынков и помогает местным фермерам.

«Например, в Канаде существует «принцип двадцати минут» — рынок должен располагаться в двадцати минутах ходьбы от любого места, где живут люди. Поэтому рынки там проходят в самых необычных местах — в исторических зданиях, под мостами и т.д.».

Идея цифрового путеводителя по рынкам, по словам Дарьи, витала в воздухе уже очень давно. «Многие люди даже не подозревают о существовании такого огромного количества латвийских рынков. Большинство потребителей знают только свои местные. На новой платформе можно найти информацию не только обо всех существующих рынках, но и о том, что на них происходит». 

Те, рынки, которые пока не вошли в путеводитель, могут сами зарегистрироваться на платформе и разместить там все необходимую информацию.

Кроме того, в цифровом путеводителе tirguscelvedis.lv будет раздел объявлений, где рынки и фермерские хозяйства смогут размещать информацию о своих актуальных мероприятиях и услугах. «Так потребителям будет гораздо проще планировать свои маршруты», — говорит Тризна. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить
Важно

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией
Важно

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией (1)

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
Важно

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:15 13.11.2025
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 54 минуты назад
Латвия: придётся затянуть пояса
Sfera.lv 1 час назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 2 часа назад
Молодые латвийцы дольше живут с родителями и реже создают семьи
Bitnews.lv 2 часа назад
Ночь в Латвии принесет рекордное осеннее тепло
Bitnews.lv 2 часа назад
Юревицс требует ужесточить штрафы. «Латышский язык — основа государства»
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: квоту- ужесточить
Sfera.lv 5 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 1 день назад

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать
Загрузка

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Животные 19:44

Животные 0 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Читать

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Читать

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Животные 18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Важно 18:28

Важно 0 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать