С концерта — в бомбоубежище: необычное место для укрытия

Также рассматривается возможность перепроектировать подземную автостоянку зала, приспособив ее под убежище, и для этого потребуется дополнительно 700 000 евро. Концертный зал "Рижская филармония" будет располагаться в зоне градостроительного памятника государственного значения - Рижского бульварного кольца у городского канала.

Проект предусматривает использование преимуществ этого места, восстановление территории и исторических зеленых насаждений на площади со стороны бульвара Кронвалда и улицы Валдемара. Здесь планируется создать новые велостоянки, установить скамейки, информационные и ландшафтные объекты, а также террасы со стороны площади и канала для кафе, ресторанов и других общественных функций, что позволит оживить этот район города, рассказал на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке архитектор Аустрис Майлитис. В филармонии будут три зала - большой, малый и многофункциональный.

В большом зале, рассчитанном на 1300 зрителей, будут проходить симфонические, органные и камерные концерты. Чтобы помещение соответствовало высоким требованиям, проектировщики сотрудничают со специалистами Латвийского национального симфонического оркестра, "Latvijas koncerti", техническими и художественными руководителями других коллективов. (Diena)