Ford разобрал китайские электромобили — шок обошёлся в 5 миллиардов долларов!

Ответ пришёл быстро и оказался болезненным.

Когда в лаборатории Ford сняли панели с Tesla, Фарли признался:

«Это было шоком. Мне пришлось смириться!».

Mach-E оказался увешан лишними километрами проводов — примерно на 1,6 км больше, чем в Model 3. Лишний вес, значит больше батарея и выше цена. Всё просто, но неприятно.

Эта «анатомия провала» заставила Фарли в 2022 году создать отдельное подразделение Model E, чтобы инженеры наконец могли работать быстрее. Цена вопроса — более 5 млрд долларов убытков в 2024 году. Но для самого Фарли это стало «ожидаемой болью» и единственным способм перепроектировать компанию.

На Tesla он не остановился.

Разбирая китайские электромобили BYD и Xiaomi, Фарли пришёл к ещё более горькому выводу:

китайцы “существенно превосходят” западные компании — и по цене, и по скорости разработки.

Пока в США электромобиль покупает один из десяти водителей, в Китае половина всех новых машин — электрические. А значит, темп задают уже не Детройт и даже не Илон Маск — а китайские инженеры.

Теперь Ford делает ставку на электропикап за 30 000 долларов, который должен бить по Tesla и BYD не презентациями, а себестоимостью.

«Мы не можем уйти из EV, — говорит Фарли. — Если хотим быть глобальной компанией, нельзя просто отдать рынок китайцам».

Разбор китайских машин не только научил его смирению — он переписал будущее Ford провод за проводом.