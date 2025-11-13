Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ford разобрал китайские электромобили — шок обошёлся в 5 миллиардов долларов!

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 10:20

Всюду жизнь 0 комментариев

Глава Ford Джим Фарли решил действовать по-простому: взял Tesla Model 3, китайские EV — и приказал инженерам буквально разобрать их до винтика. Хотел понять, почему Mustang Mach-E тяжелее, дороже и проигрывает по эффективности.

Ответ пришёл быстро и оказался болезненным.

Когда в лаборатории Ford сняли панели с Tesla, Фарли признался:
«Это было шоком. Мне пришлось смириться!».

Mach-E оказался увешан лишними километрами проводов — примерно на 1,6 км больше, чем в Model 3. Лишний вес, значит больше батарея и выше цена. Всё просто, но неприятно.

Эта «анатомия провала» заставила Фарли в 2022 году создать отдельное подразделение Model E, чтобы инженеры наконец могли работать быстрее. Цена вопроса — более 5 млрд долларов убытков в 2024 году. Но для самого Фарли это  стало «ожидаемой болью» и единственным способм перепроектировать компанию.

На Tesla он не остановился.

Разбирая китайские электромобили BYD и Xiaomi, Фарли пришёл к ещё более горькому выводу:
китайцы “существенно превосходят” западные компании — и по цене, и по скорости разработки.

Пока в США электромобиль покупает один из десяти водителей, в Китае половина всех новых машин — электрические. А значит, темп задают уже не Детройт и даже не Илон Маск — а китайские инженеры.

Теперь Ford делает ставку на электропикап за 30 000 долларов, который должен бить по Tesla и BYD не презентациями, а себестоимостью.

«Мы не можем уйти из EV, — говорит Фарли. — Если хотим быть глобальной компанией, нельзя просто отдать рынок китайцам».

Разбор китайских машин не только научил его смирению — он переписал будущее Ford провод за проводом.

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

