Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Более половины, или 51,3% молодых людей составляли мужчины, а 48,7% - женщины. В то же время в общей структуре населения это соотношение составляло 46,4% мужчин и 53,6% женщин.

Наибольшей доля молодежи в структуре населения в начале 2025 года была в Курземе (11,7%) и Земгале (11,3%), а наименьшей в Латгале и Видземе - соответственно 10,7% и 10,9%. В Рижском регионе доля молодежи была такой же, как в среднем по стране - 11,2%.

Больше всего молодежи было в Салдусском и Кулдигском краях - 12,1% и 12% соответственно, а меньше всего в Адажском и Саулкрастском краях - 9,2% и 9,6%. Среди городов республиканского значения самый высокий показатель был в Лиепае - 12,3%, самый низкий - в Даугавпилсе (10,2%).

Как отмечает ЦСУ, достигнув совершеннолетия, многие молодые люди не спешат покидать родительский дом и создавать семью. 73,3% мужчин в возрасте 18-24 лет и 49,8% мужчин в возрасте 25-29 лет продолжают жить с родителями, без супруги, партнерши или детей. Среди женщин этот показатель ниже: с родителями продолжают жить 67,2% женщин в возрасте 18-24 лет и 33,1% женщин в возрасте 25-29 лет.

Часть молодых людей уже создали семьи и живут с супругами, партнерами и/или детьми - среди 18-24-летних их доля составляет 6,2%, среди 25-29-летних - 29,3%.

Как отмечает ЦСУ, в последние годы растет доля людей в возрасте до 29 лет с высшим образованием и уменьшается доля тех, кто к этому возрасту имеет лишь основное образование. С 1980-х годов доля молодых людей с высшим образованием утроилась. Среди молодежи 20-24 лет она выросла с 4,6% в 1979 году до 12,1% в 2024 году, а среди 25-29-летних - с 13,5% до 37,1%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем
Важно

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем (1)

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Важно

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке
Важно

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 13.11.2025
Литва: за контрабанду будут карать строже
Sfera.lv 6 часов назад
Сербия: на фиг нам такая «Свобода»?
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: факельное шествие по лекалам 30-х
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: если что, новый мост через Салацу уже открыт
Sfera.lv 7 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 23 часа назад
303 миллиона под контролем: проверка выявила сбои на восточной границе
Bitnews.lv 23 часа назад
Rīgas satiksme готовится к покупке сотни троллейбусов и двух десятков трамваев
Bitnews.lv 23 часа назад
Первый снег! В День независимости Латвию ждут солнце, снег и переменчивое небо
Bitnews.lv 23 часа назад

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Читать

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Читать

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Читать

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Читать

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Читать