На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Более половины, или 51,3% молодых людей составляли мужчины, а 48,7% - женщины. В то же время в общей структуре населения это соотношение составляло 46,4% мужчин и 53,6% женщин.

Наибольшей доля молодежи в структуре населения в начале 2025 года была в Курземе (11,7%) и Земгале (11,3%), а наименьшей в Латгале и Видземе - соответственно 10,7% и 10,9%. В Рижском регионе доля молодежи была такой же, как в среднем по стране - 11,2%.

Больше всего молодежи было в Салдусском и Кулдигском краях - 12,1% и 12% соответственно, а меньше всего в Адажском и Саулкрастском краях - 9,2% и 9,6%. Среди городов республиканского значения самый высокий показатель был в Лиепае - 12,3%, самый низкий - в Даугавпилсе (10,2%).

Как отмечает ЦСУ, достигнув совершеннолетия, многие молодые люди не спешат покидать родительский дом и создавать семью. 73,3% мужчин в возрасте 18-24 лет и 49,8% мужчин в возрасте 25-29 лет продолжают жить с родителями, без супруги, партнерши или детей. Среди женщин этот показатель ниже: с родителями продолжают жить 67,2% женщин в возрасте 18-24 лет и 33,1% женщин в возрасте 25-29 лет.

Часть молодых людей уже создали семьи и живут с супругами, партнерами и/или детьми - среди 18-24-летних их доля составляет 6,2%, среди 25-29-летних - 29,3%.

Как отмечает ЦСУ, в последние годы растет доля людей в возрасте до 29 лет с высшим образованием и уменьшается доля тех, кто к этому возрасту имеет лишь основное образование. С 1980-х годов доля молодых людей с высшим образованием утроилась. Среди молодежи 20-24 лет она выросла с 4,6% в 1979 году до 12,1% в 2024 году, а среди 25-29-летних - с 13,5% до 37,1%.