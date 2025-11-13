Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Главную роль в этом процессе играют клещи варроа. Они ослабляют иммунитет пчёл и разносят вирусы, вызывающие паралич и нарушения ориентации. На этом фоне даже слабый стресс становится критическим.

Второй фактор это неоникотиноидные пестициды. Они не убивают пчёл сразу, но воздействуют на их нервную систему. Насекомые теряют способность ориентироваться, хуже находят пищу и возвращаются в улей. Колонии постепенно теряют рабочую часть семьи и слабеют.

Третий элемент проблемы это изменение среды. Сокращение цветущих растений, вырубка посадок, климатические колебания и недостаток разнообразной пищи ухудшают состояние насекомых и делают их уязвимыми перед паразитами и химикатами.

Ученые считают, что именно сочетание факторов создает эффект домино. Сначала клещи подрывают здоровье пчёл. Затем химические вещества усиливают повреждения нервной системы. На фоне недостатка питания и перегрева колонии быстро теряют устойчивость и могут погибнуть за один сезон.

Специалисты подчеркивают, что решение проблемы возможно. Это снижение применения опасных пестицидов, борьба с клещами варроа и восстановление цветущих зон, которые обеспечивают пчёл разнообразной пищей.

Пчёлы остаются ключевыми опылителями. От их здоровья зависит производство сельхозкультур и стабильность экосистем. Новые данные дают шанс разработать более эффективные меры защиты и остановить падение популяций.

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков
Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков (4)

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям (3)

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить
ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать
Загрузка

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Читать

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать