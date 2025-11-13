Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Главную роль в этом процессе играют клещи варроа. Они ослабляют иммунитет пчёл и разносят вирусы, вызывающие паралич и нарушения ориентации. На этом фоне даже слабый стресс становится критическим.

Второй фактор это неоникотиноидные пестициды. Они не убивают пчёл сразу, но воздействуют на их нервную систему. Насекомые теряют способность ориентироваться, хуже находят пищу и возвращаются в улей. Колонии постепенно теряют рабочую часть семьи и слабеют.

Третий элемент проблемы это изменение среды. Сокращение цветущих растений, вырубка посадок, климатические колебания и недостаток разнообразной пищи ухудшают состояние насекомых и делают их уязвимыми перед паразитами и химикатами.

Ученые считают, что именно сочетание факторов создает эффект домино. Сначала клещи подрывают здоровье пчёл. Затем химические вещества усиливают повреждения нервной системы. На фоне недостатка питания и перегрева колонии быстро теряют устойчивость и могут погибнуть за один сезон.

Специалисты подчеркивают, что решение проблемы возможно. Это снижение применения опасных пестицидов, борьба с клещами варроа и восстановление цветущих зон, которые обеспечивают пчёл разнообразной пищей.

Пчёлы остаются ключевыми опылителями. От их здоровья зависит производство сельхозкультур и стабильность экосистем. Новые данные дают шанс разработать более эффективные меры защиты и остановить падение популяций.