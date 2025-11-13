Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 19:44

Животные 0 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Удалённая работа только усилила этот эффект. Многие признаются, что теперь чаще фотографируют и снимают своих животных именно для общения в видеоформате. А почти половина британских владельцев домашних питомцев вообще звонят своим котам и собакам по видеосвязи, когда находятся в отпуске. Животные, как ни странно, нередко реагируют на голос хозяина и ведут себя так, будто действительно участвуют в разговоре.

Инженеры шутят, что любой работающий ноутбук автоматически становится «кошачьей недвижимостью»: тепло, мягкая клавиатура и внимание хозяина — идеальные условия для того, чтобы питомец решил присоединиться к рабочей встрече. Технические специалисты говорят прямо: против кота-заседателя нет защиты, кроме терпения.

Так что мифы про невероятных «помех» технике можно оставить интернету.
А вот реальные коты-заседатели уже стали частью офисного фольклора — и, судя по всему, останутся там надол

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе
«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков
Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков (4)

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить
ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

Обновлено: 21:15 13.11.2025
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 54 минуты назад
Латвия: придётся затянуть пояса
Sfera.lv 1 час назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 2 часа назад
Дюны не отдали! Конституционный суд отменил план застройки Юрмалы
Bitnews.lv 2 часа назад
Мэра Сигулды отправили в отставку после претензий к его работе
Bitnews.lv 2 часа назад
Литва: квоту- ужесточить
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: к борьбе со школьными очередями всегда готовы!
Sfera.lv 5 часов назад
США: цена «министерства войны»
Sfera.lv 14 часов назад

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать
7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Читать

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Животные 18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Важно 18:28

Важно 0 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать