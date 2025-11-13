Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Удалённая работа только усилила этот эффект. Многие признаются, что теперь чаще фотографируют и снимают своих животных именно для общения в видеоформате. А почти половина британских владельцев домашних питомцев вообще звонят своим котам и собакам по видеосвязи, когда находятся в отпуске. Животные, как ни странно, нередко реагируют на голос хозяина и ведут себя так, будто действительно участвуют в разговоре.

Инженеры шутят, что любой работающий ноутбук автоматически становится «кошачьей недвижимостью»: тепло, мягкая клавиатура и внимание хозяина — идеальные условия для того, чтобы питомец решил присоединиться к рабочей встрече. Технические специалисты говорят прямо: против кота-заседателя нет защиты, кроме терпения.

Так что мифы про невероятных «помех» технике можно оставить интернету.

А вот реальные коты-заседатели уже стали частью офисного фольклора — и, судя по всему, останутся там надол