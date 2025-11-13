Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

В эти праздники в Ригу впервые зайдет гигантский паром AIDA Prima

© Lsm.lv 13 ноября, 2025 20:43

Важно 0 комментариев

В Рижском свободном порту два дня, 17 и 18 ноября, впервые будет гостить немецкий круизный лайнер AIDA Prima. Судно компании AIDA Cruises принадлежит к классу Hyperion (круизные суда длиной 300 м), оно доставит в столицу порядка 3300 пассажиров и 900 членов экипажа, сообщает отдел общественных отношений Рижского свободного порта, сообщает rus.lsm.lv.  

Паром построен в доках японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries, во флоте AIDA Cruises он стал первым судном класса Hyperion (всего же их два).

Он разработан специально для немецкого круизного рынка с особым акцентом на комфорт для пассажиров с семьями и энергоэффективность.

На его 18 палубах насчитывается дюжина ресторанов, 18 баров и клубов, шесть бассейнов, спа-зона и палуба площадью 4 484 кв.м для принятия солнечных ванн.

Пляжная зона у бассейна покрыта прозрачной мембраной, пропускающей ультрафиолетовые лучи. Ночью на этом куполе проецируются изображения созвездий и устраиваются лазерные шоу.

По традиции, 18 ноября на борту состоится торжественная церемония обмена гербами в честь первого визита экипажа судна в Рижский порт. В связи со знаменательной датой капитану и экипажу судна также будет вручен специальный подарок — юбилейный торт в цветах латвийского флага в честь Дня провозглашения независимости.

ФОТО из Инстаграм

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить
Важно

ЕС запретил наличные деньги? Вводится ограничение на сумму, которую можно заплатить

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе
Важно

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников
Важно

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 02:35 14.11.2025
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: придётся затянуть пояса
Sfera.lv 6 часов назад
Европарламент хочет признать гендерное насилие тяжким преступлением
Bitnews.lv 7 часов назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 7 часов назад
Дюны не отдали! Конституционный суд отменил план застройки Юрмалы
Bitnews.lv 7 часов назад
Мэра Сигулды отправили в отставку после претензий к его работе
Bitnews.lv 8 часов назад
Молодые латвийцы дольше живут с родителями и реже создают семьи
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: тепло не желает уходить
Sfera.lv 10 часов назад

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Нельзя всех оппонентов называть агентами Кремля или «одурачёнными Кремлём», если у человека просто иное мнение, — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью программе «Rīta panorāma», призвав общество вернуться к рациональному и уважительному диалогу.

Нельзя всех оппонентов называть агентами Кремля или «одурачёнными Кремлём», если у человека просто иное мнение, — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью программе «Rīta panorāma», призвав общество вернуться к рациональному и уважительному диалогу.

Читать
Загрузка

Судья выдана для уголовного преследования: за какое именно преступление?

ЧП и криминал 20:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Депутаты Сейма в четверг разрешили начать уголовное преследование в отношении судьи Рижского окружного суда Инесе Силиньевичи. Представители прокуратуры пока не раскрыли, в совершении каких именно преступлений обвиняется судья.

Депутаты Сейма в четверг разрешили начать уголовное преследование в отношении судьи Рижского окружного суда Инесе Силиньевичи. Представители прокуратуры пока не раскрыли, в совершении каких именно преступлений обвиняется судья.

Читать

Концерт Limp Bizkit отменен: группа придерживается пропутинских взглядов?

История и культура 20:30

История и культура 0 комментариев

В четверг многие поклонники Limp Bizkit получили по электронной почте уведомление об отмене таллиннского концерта группы, который должен был состояться в начале следующего лета. Как пишет Postimees, мероприятие отменено по независящим от организаторов причинам.

В четверг многие поклонники Limp Bizkit получили по электронной почте уведомление об отмене таллиннского концерта группы, который должен был состояться в начале следующего лета. Как пишет Postimees, мероприятие отменено по независящим от организаторов причинам.

Читать

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

Сейм передал на рассмотрение комиссии по образованию, культуре и науке предложение Национального объединения, которое предусматривает обязанность говорить в государственных и муниципальных учреждениях только на латышском языке.

Сейм передал на рассмотрение комиссии по образованию, культуре и науке предложение Национального объединения, которое предусматривает обязанность говорить в государственных и муниципальных учреждениях только на латышском языке.

Читать

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать