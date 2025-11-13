В эти праздники в Ригу впервые зайдет гигантский паром AIDA Prima

Паром построен в доках японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries, во флоте AIDA Cruises он стал первым судном класса Hyperion (всего же их два).

Он разработан специально для немецкого круизного рынка с особым акцентом на комфорт для пассажиров с семьями и энергоэффективность.

На его 18 палубах насчитывается дюжина ресторанов, 18 баров и клубов, шесть бассейнов, спа-зона и палуба площадью 4 484 кв.м для принятия солнечных ванн.

Пляжная зона у бассейна покрыта прозрачной мембраной, пропускающей ультрафиолетовые лучи. Ночью на этом куполе проецируются изображения созвездий и устраиваются лазерные шоу.

По традиции, 18 ноября на борту состоится торжественная церемония обмена гербами в честь первого визита экипажа судна в Рижский порт. В связи со знаменательной датой капитану и экипажу судна также будет вручен специальный подарок — юбилейный торт в цветах латвийского флага в честь Дня провозглашения независимости.

ФОТО из Инстаграм