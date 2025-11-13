Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 20:16

Важно 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

"Соседка попросила выложить информацию в группу. На остановке Звиню (Даугавгрива) в мусорнике выброшен кошелек .. говорит не первый случай. Возможно у нас на маршруте 3 автобуса карманники орудуют. Будьте осторожны".

К сообщению прилагается фото.

Имея в виду, что 3-й автобус проходит насквозь практически всю Ригу - от Пплявниеков до Болдераи через центр, эту информацию стоит иметь ввиду всем жителям столицы. Тем более, что карманники наверняка время от времени меняют зоны работы.

Будьте осторожны, дорогие рижане! Особенно в общественном транспорте, где опытные мошенники могут на ровном месте устроить небольшую толчею и, пользуясь случаем, ограбят честного человека. А кто заметит таких - сделайте фото для полиции. И в помощь окружающим.

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Нельзя всех оппонентов называть агентами Кремля или «одурачёнными Кремлём», если у человека просто иное мнение, — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью программе «Rīta panorāma», призвав общество вернуться к рациональному и уважительному диалогу.

Нельзя всех оппонентов называть агентами Кремля или «одурачёнными Кремлём», если у человека просто иное мнение, — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью программе «Rīta panorāma», призвав общество вернуться к рациональному и уважительному диалогу.

Судья выдана для уголовного преследования: за какое именно преступление?

ЧП и криминал 20:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Депутаты Сейма в четверг разрешили начать уголовное преследование в отношении судьи Рижского окружного суда Инесе Силиньевичи. Представители прокуратуры пока не раскрыли, в совершении каких именно преступлений обвиняется судья.

Депутаты Сейма в четверг разрешили начать уголовное преследование в отношении судьи Рижского окружного суда Инесе Силиньевичи. Представители прокуратуры пока не раскрыли, в совершении каких именно преступлений обвиняется судья.

В эти праздники в Ригу впервые зайдет гигантский паром AIDA Prima

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

В Рижском свободном порту два дня, 17 и 18 ноября, впервые будет гостить немецкий круизный лайнер AIDA Prima. Судно компании AIDA Cruises принадлежит к классу Hyperion (круизные суда длиной 300 м), оно доставит в столицу порядка 3300 пассажиров и 900 членов экипажа, сообщает отдел общественных отношений Рижского свободного порта, сообщает rus.lsm.lv.  

В Рижском свободном порту два дня, 17 и 18 ноября, впервые будет гостить немецкий круизный лайнер AIDA Prima. Судно компании AIDA Cruises принадлежит к классу Hyperion (круизные суда длиной 300 м), оно доставит в столицу порядка 3300 пассажиров и 900 членов экипажа, сообщает отдел общественных отношений Рижского свободного порта, сообщает rus.lsm.lv.  

Концерт Limp Bizkit отменен: группа придерживается пропутинских взглядов?

История и культура 20:30

История и культура 0 комментариев

В четверг многие поклонники Limp Bizkit получили по электронной почте уведомление об отмене таллиннского концерта группы, который должен был состояться в начале следующего лета. Как пишет Postimees, мероприятие отменено по независящим от организаторов причинам.

В четверг многие поклонники Limp Bizkit получили по электронной почте уведомление об отмене таллиннского концерта группы, который должен был состояться в начале следующего лета. Как пишет Postimees, мероприятие отменено по независящим от организаторов причинам.

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

Сейм передал на рассмотрение комиссии по образованию, культуре и науке предложение Национального объединения, которое предусматривает обязанность говорить в государственных и муниципальных учреждениях только на латышском языке.

Сейм передал на рассмотрение комиссии по образованию, культуре и науке предложение Национального объединения, которое предусматривает обязанность говорить в государственных и муниципальных учреждениях только на латышском языке.

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

