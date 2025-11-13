Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

"Соседка попросила выложить информацию в группу. На остановке Звиню (Даугавгрива) в мусорнике выброшен кошелек .. говорит не первый случай. Возможно у нас на маршруте 3 автобуса карманники орудуют. Будьте осторожны".

К сообщению прилагается фото.

Имея в виду, что 3-й автобус проходит насквозь практически всю Ригу - от Пплявниеков до Болдераи через центр, эту информацию стоит иметь ввиду всем жителям столицы. Тем более, что карманники наверняка время от времени меняют зоны работы.

Будьте осторожны, дорогие рижане! Особенно в общественном транспорте, где опытные мошенники могут на ровном месте устроить небольшую толчею и, пользуясь случаем, ограбят честного человека. А кто заметит таких - сделайте фото для полиции. И в помощь окружающим.