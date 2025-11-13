Выступая в передаче “Preses klubs” на TV24, Аузиньш отметил, что в латвийском обществе нарастает враждебность и разделение, но подобные периоды не являются чем-то новым: человечество уже проходило через это. Он напомнил, как трагично могут закончиться внутренние конфликты:

“В гитлеровской Германии одному человеку удалось молниеносно расколоть нацию, и это закончилось тем, что люди начали поджигать дома друг друга,” — подчеркнул актёр.

Говоря о протесте против выхода из Стамбульской конвенции, Аузиньш отметил, что в обществе есть не только активная и громко заявляющая о себе часть, но и другая — тихая, остающаяся в тени:

“Это, скорее всего, пенсионеры и люди, которые не пришли на протесты и сейчас не были услышаны,” — сказал он.

Несмотря на накал эмоций, актёр убеждён, что происходящее может стать возможностью для сближения, а не дальнейшего конфликта:

“Этот период нужно использовать, чтобы обе стороны встретились и открыто обсудили, что болит и чего они боятся.”

По мнению Аузиньша, разногласия вокруг Стамбульской конвенции — лишь часть более глубокой проблемы, уходящей корнями в предшествующие кризисы. Он напомнил, что похожее разделение возникло во время обсуждения ветровых генераторов и особенно усилилось в период пандемии Covid-19:

“И тогда общество разделилось на два лагеря. Были ли нужны такие жёсткие ограничения? Думаю, нет,” — признался он.

Актёр подчеркнул, что общество до сих пор не оправилось от тех событий: в нём сохраняются обиды и недоверие, которые могут перерасти в новые конфликты.

“Всё, что происходит сейчас, — это следствие прошлых обид. Нужно использовать это время с умом и говорить друг с другом. Мы не можем позволить себе ненавидеть,” — резюмировал Аузиньш.