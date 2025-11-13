Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 17:23

Важно 1 комментариев

Предприниматель и актёр Ивар Аузиньш призвал латвийцев к открытому разговору, предупредив, что растущий общественный раскол может привести к тяжёлым последствиям, сообщает Otkrito.lv. По его словам, важно не замалчивать противоречия, а обсуждать их честно и уважительно.

Выступая в передаче “Preses klubs” на TV24, Аузиньш отметил, что в латвийском обществе нарастает враждебность и разделение, но подобные периоды не являются чем-то новым: человечество уже проходило через это. Он напомнил, как трагично могут закончиться внутренние конфликты:

“В гитлеровской Германии одному человеку удалось молниеносно расколоть нацию, и это закончилось тем, что люди начали поджигать дома друг друга,” — подчеркнул актёр.

Говоря о протесте против выхода из Стамбульской конвенции, Аузиньш отметил, что в обществе есть не только активная и громко заявляющая о себе часть, но и другая — тихая, остающаяся в тени:

“Это, скорее всего, пенсионеры и люди, которые не пришли на протесты и сейчас не были услышаны,” — сказал он.
Несмотря на накал эмоций, актёр убеждён, что происходящее может стать возможностью для сближения, а не дальнейшего конфликта:

“Этот период нужно использовать, чтобы обе стороны встретились и открыто обсудили, что болит и чего они боятся.”
По мнению Аузиньша, разногласия вокруг Стамбульской конвенции — лишь часть более глубокой проблемы, уходящей корнями в предшествующие кризисы. Он напомнил, что похожее разделение возникло во время обсуждения ветровых генераторов и особенно усилилось в период пандемии Covid-19:

“И тогда общество разделилось на два лагеря. Были ли нужны такие жёсткие ограничения? Думаю, нет,” — признался он.
Актёр подчеркнул, что общество до сих пор не оправилось от тех событий: в нём сохраняются обиды и недоверие, которые могут перерасти в новые конфликты.

“Всё, что происходит сейчас, — это следствие прошлых обид. Нужно использовать это время с умом и говорить друг с другом. Мы не можем позволить себе ненавидеть,” — резюмировал Аузиньш.

Обновлено: 21:20 13.11.2025
Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников (1)

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 1 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга) (1)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 1 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе (1)

Животные 19:44

Животные 1 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы (1)

Мир 18:44

Мир 1 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину (1)

Животные 18:43

Животные 1 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги (1)

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 1 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией (1)

Важно 18:28

Важно 1 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

