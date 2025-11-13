Латвия и Эстония договорились об общем водном хозяйстве

Заключенное соглашение предусматривает значительно более системное сотрудничество, чем ранее. Если прежде оно носило в основном проектный характер, то теперь будет создана постоянная рабочая группа, которая станет собираться не реже двух раз в год. В задачи рабочей группы войдет координация деятельности в 24 тематических областях, включая совместную разработку и реализацию планов управления водными ресурсами и планов по снижению рисков наводнений, а также мониторинг, оценку состояния и гармонизацию методик оценки нагрузок.

Обновленное соглашение стало важным шагом вперед по сравнению с договором, заключенным более 20 лет назад и сосредоточенным в основном на бассейне реки Гауя (Койва). С годами вызовы в сфере водного хозяйства изменились, и возникла потребность в более современном и комплексном подходе. Новое соглашение охватывает Западно-Эстонский и Восточно-Эстонский речные бассейны, а также бассейн реки Гауя, и создает основу для совместной деятельности.

«Вода не признает государственных границ, поэтому тесное сотрудничество с соседями необходимо для обеспечения хорошего состояния и бережного использования наших общих водных ресурсов», – сказал министр инфраструктуры Кулдар Лейс, подписавший обновленное соглашение со стороны Эстонии. «Новый договор – это не просто формальность, а практический инструмент, который поможет нам гармонизировать методики, обмениваться знаниями и совместно решать проблемы как с качеством воды, так и с угрозами наводнений. Это инвестиция в более чистое и безопасное будущее для обеих стран».

На суше у Эстонии и Латвии насчитывается около двадцати общих рек, а также несколько озер. Во многих местах эстонско-латвийская граница проходит по рекам и ручьям, в том числе на протяжении 25 километров по реке Гауя. Большая часть бассейна Гауи находится в Латвии, и река впадает в Рижский залив, откуда вода из Латвии из-за направления течений попадает к побережью Эстонии и далее в Балтийское море.