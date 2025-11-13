Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия и Эстония договорились об общем водном хозяйстве

© LETA 13 ноября, 2025 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

Эстония и Латвия в четверг в Риге обновили соглашение о трансграничном сотрудничестве в сфере водного хозяйства, которое теперь распространяется на все общие речные бассейны и впервые включает в себя снижение рисков наводнений.

Заключенное соглашение предусматривает значительно более системное сотрудничество, чем ранее. Если прежде оно носило в основном проектный характер, то теперь будет создана постоянная рабочая группа, которая станет собираться не реже двух раз в год. В задачи рабочей группы войдет координация деятельности в 24 тематических областях, включая совместную разработку и реализацию планов управления водными ресурсами и планов по снижению рисков наводнений, а также мониторинг, оценку состояния и гармонизацию методик оценки нагрузок.

Обновленное соглашение стало важным шагом вперед по сравнению с договором, заключенным более 20 лет назад и сосредоточенным в основном на бассейне реки Гауя (Койва). С годами вызовы в сфере водного хозяйства изменились, и возникла потребность в более современном и комплексном подходе. Новое соглашение охватывает Западно-Эстонский и Восточно-Эстонский речные бассейны, а также бассейн реки Гауя, и создает основу для совместной деятельности.

«Вода не признает государственных границ, поэтому тесное сотрудничество с соседями необходимо для обеспечения хорошего состояния и бережного использования наших общих водных ресурсов», – сказал министр инфраструктуры Кулдар Лейс, подписавший обновленное соглашение со стороны Эстонии. «Новый договор – это не просто формальность, а практический инструмент, который поможет нам гармонизировать методики, обмениваться знаниями и совместно решать проблемы как с качеством воды, так и с угрозами наводнений. Это инвестиция в более чистое и безопасное будущее для обеих стран».

На суше у Эстонии и Латвии насчитывается около двадцати общих рек, а также несколько озер. Во многих местах эстонско-латвийская граница проходит по рекам и ручьям, в том числе на протяжении 25 километров по реке Гауя. Большая часть бассейна Гауи находится в Латвии, и река впадает в Рижский залив, откуда вода из Латвии из-за направления течений попадает к побережью Эстонии и далее в Балтийское море.

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

Читать
7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Читать

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Животные 19:44

Животные 0 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Читать

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Читать

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Животные 18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Читать

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

Читать

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Важно 18:28

Важно 0 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Читать