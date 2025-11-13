Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Себестоимость iPhone в три раза меньше цены в магазине! За что переплачиваем?

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 17:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Новый iPhone 17 Pro Max стоит 1199 долларов, но внутри него деталей всего на 408 долларов. Да, это не ошибка. Компоненты флагмана оказались почти в три раза дешевле цены на ценнике.

Эти цифры приводит издание Supercar Blondie, разобрав смартфон по винтикам.

Самые дорогие части это чип A19 Pro за примерно 90 долларов и модем 5G почти за такую же сумму. Камеры стоят около 80, дисплей тоже около 80. Всё остальное корпус, память, батарея тратит бюджет на уровне нескольких десятков долларов.

И вот тут у многих владельцев возникает закономерный вопрос:“Куда же исчезают остальные восемьсот долларов”

Звучит интригующе, но на деле всё довольно просто. Цена iPhone это не только куски железа. Это годы разработок, тестирования, дизайн, собственные чипы, программное обеспечение, защита данных, логистика, упаковка, маркетинг и сервис.

У производителей электроники себестоимость обычно составляет 25–45 процентов от розничной цены. У Apple этот показатель часто выше, потому что компания тратит огромные деньги на создание своих технологий и экосистемы.

Так что iPhone действительно стоит дороже суммы своих деталей.
Но это не сенсация и не скандал. Это нормальная экономика высокотехнологичного продукта, в котором железо это только видимая часть айсберга.

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе
Важно

«Закончилось тем, что люди начали поджигать дома»: Аузиньш о расколе в обществе (1)

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией
Важно

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией (1)

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков
Важно

Может, хватит всех звать «агентами Кремля»? Ринкевич приструнил политиков (4)

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

