Себестоимость iPhone в три раза меньше цены в магазине! За что переплачиваем?

Эти цифры приводит издание Supercar Blondie, разобрав смартфон по винтикам.

Самые дорогие части это чип A19 Pro за примерно 90 долларов и модем 5G почти за такую же сумму. Камеры стоят около 80, дисплей тоже около 80. Всё остальное корпус, память, батарея тратит бюджет на уровне нескольких десятков долларов.

И вот тут у многих владельцев возникает закономерный вопрос:“Куда же исчезают остальные восемьсот долларов”

Звучит интригующе, но на деле всё довольно просто. Цена iPhone это не только куски железа. Это годы разработок, тестирования, дизайн, собственные чипы, программное обеспечение, защита данных, логистика, упаковка, маркетинг и сервис.

У производителей электроники себестоимость обычно составляет 25–45 процентов от розничной цены. У Apple этот показатель часто выше, потому что компания тратит огромные деньги на создание своих технологий и экосистемы.

Так что iPhone действительно стоит дороже суммы своих деталей.

Но это не сенсация и не скандал. Это нормальная экономика высокотехнологичного продукта, в котором железо это только видимая часть айсберга.