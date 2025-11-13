Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Светлана Чулкова: «Мы единственные сказали «НЕТ» конвенции, которая развращает детей» (1)

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 15:00

Стабильности!

LETA

Сегодня многие политики в Латвии гордо говорят о «ценностях Европы», о «равенстве» и «правах человека». Эти слова звучат красиво, почти благородно. Но за этой витриной — документ, который под видом защиты женщин от насилия внедряет идеологию, подрывающую основы семьи, детства и самого здравого смысла.

Речь идет о так называемой Стамбульской конвенции — бумаге, навязанной многим государствам, которая превратилась в инструмент давления и идеологического контроля.

Когда команда партии «Стабильности!» сказала этой конвенции твердое «нет», это было не политическое маневрирование, а позиция совести. Это был осознанный шаг против навязывания чуждых нам ценностей.

Конвенция не про защиту — она про идеологию

С экранов телевизоров и страниц европейских отчетов нам рассказывают, будто конвенция защищает женщин. Но если внимательно прочитать текст документа и посмотреть, как он реализуется в других странах, становится ясно: речь вовсе не о защите, а о подмене понятий.

Под видом «гендерного равенства» в школы и детские сады начинают проникать программы, где детям рассказывают о «гендерной идентичности", о «праве выбирать пол", где маленькому мальчику объясняют, что он может быть девочкой, а девочке — что она может «передумать". В некоторых странах уже заменяют слова «мама» и «папа» на безликое «родитель номер один» и «родитель номер два".

Разве это защита? Разве это путь к миру и добру? Нет — это разрушение естественного порядка вещей, семьи, традиций и человеческой идентичности.

"Стабильности!» — за семью, за родителей, за здравый смысл

Мы, партия «Стабильности!», стоим за то, чтобы учителя учили детей знаниям, а не политическим догмам, чтобы родители имели право воспитывать детей по своим ценностям, а не по указке из Брюсселя.

Мы выступаем за реальную защиту женщин — от насилия, бедности, безработицы, а не за подмену борьбы с насилием разговорами о смене пола в детском саду.

Мы — за семью, где есть любовь, уважение и ответственность, а не за эксперименты, которые ломают психику детей и разрушают моральные устои общества.

Быть против — это мужество

Сегодня тех, кто не соглашается с конвенцией, мгновенно клеймят: «популисты», «прокремлевские», «враги Европы». Но давайте честно: разве защита семьи и детей делает человека «врагом"? Разве право родителя быть родителем — это преступление?

Фракция «Стабильности!» в Сейме стала единственной, кто проголосовал против ратификации Стамбульской конвенции, — и не отказалась от своего слова. Мы этим гордимся.

Потому что сегодня сказать «нет» — значит иметь мужество.

Мужество защищать своих детей. Мужество защищать свою страну. Мужество идти против течения, когда оно несет к утрате самого важного — человеческого достоинства и памяти о своих корнях.

Мы всегда будем стоять на страже семьи, детства и будущего нашей страны.

"Стабильности!» — это партия, которая не боится говорить правду и защищать людей...

Политическая реклама оплачена партией "Стабильности!"

