Можно было бы только порадоваться… если бы не один маленький, но принципиальный нюанс: поводом для митинга стала Стамбульская конвенция.

Да-да, именно она — тот самый документ, вокруг которого уже несколько лет ломают копья европейские юристы, политики и активисты. Противники требуют выхода Латвии из конвенции, сторонники, наоборот, защищают ее со всей страстью, уверяя, что речь идет исключительно о защите женщин от насилия.

Но если вы хоть раз побывали на подобных акциях, вы наверняка заметили характерную деталь: наряду с плакатами о «правах женщин» на площади повсюду мелькала радужная символика, а лозунги все чаще звучали не столько про защиту жертв, сколько про идеологию, навязываемую под этим предлогом.

И вот тут возникает вопрос: почему именно этот вопрос способен вывести людей на площадь, а не что-то действительно жизненно важное?

Почему никто не собирает массовые протесты против растущих цен, от которых страдают все без исключения — и женщины, и мужчины, и пенсионеры, и молодые семьи? Почему никого не волнует, что медицинская система рушится на глазах, — люди месяцами ждут визита к врачу, а больницы закрываются из-за недофинансирования? Почему молчим, когда государственный бюджет превращается в бесконечный лабиринт дыр и «договоренностей», а внешний долг растет быстрее, чем доходы населения?

Все эти темы напрямую касаются каждого латвийца, но митингов по этим вопросам не видно. А вот когда на повестку дня выносится очередная «трендовая» идея из Европы — тут как тут плакаты, флешмобы и эмоциональные речи под свет прожекторов.

Создается впечатление, что людей научили кричать не туда. Им подсовывают темы, не имеющие прямого отношения к их жизни, а настоящие проблемы — безработица, разоряющиеся предприятия, рост коммунальных тарифов — уходят на второй план.

Власти это, разумеется, устраивает. Ведь, пока общество бурлит вокруг «псевдопроблемы», можно спокойно дерибанить бюджет, списывать миллионы на «реформы», которые никто не замечает, и готовить очередное повышение налогов. В результате получается идеальная схема: общество вроде бы активно, демократия вроде бы работает — а реальные процессы остаются в тени.

И все же хочется спросить: когда мы прозреем? Когда поймем, что уличные акции и громкие лозунги должны служить защите собственных граждан, а не чужих идеологических экспериментов?

Пока же нас ловко уводят от сути. И чем громче звучат слова о правах, тем тише становится голос здравого смысла...

Андрей КОЗЛОВ,

предприниматель и политик партии «Стабильности!»

Политическая реклама оплачена партией "Стабильности!"