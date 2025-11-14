Коррупционный скандал в Украине оценили и в Латвии

«Это не создает хорошего впечатления о правительстве и бросает тень и на Зеленского», подчеркнула Вроблевска.

Расследование ведут НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Схема работала около полутора лет и, по данным следствия, обеспечивала незаконное распределение крупных сумм. В центре дела оказался бизнесмен Миньдич, приближенный к президенту, и бывший министр энергетики Герман Галущенко. Следователи обвиняют Миньдича в контроле потоков денег, полученных преступным путем.

«Миньдич осуществлял контроль над накоплением и легализацией средств», заявили в САП.

Дело вскрылось в момент, когда энергетическая инфраструктура страны регулярно подвергается российским ударам, а восстановление финансируется и из украинского бюджета, и за счет иностранных партнеров. Эксперты подчеркивают, что скандал уже используется в российской пропаганде, усиливая давление на Украину и подрывая поддержку западных программ помощи.

После обысков Зеленский заявил, что антикоррупционные действия «очень необходимы», однако сам еще не прокомментировал обвинения Миньдичу. Правительство отправило в отставку наблюдательный совет «Энергоатома» и назначило государственный аудит.

Требование ЕС об искоренении системной коррупции остается ключевым условием для дальнейшего продвижения Украины к членству в Союзе. Скандал осложнил ситуацию и усилил требования западных партнеров к прозрачности управления.