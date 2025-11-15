В министерствах и ведомствах в следующем году планируется ликвидировать 1147 штатных мест

На первом месте по сокращению штатов - само министерство финансов, где будет ликвидировано 455 штатных мест. На втором - МВД, где ликвидируют 325 мест. Третье место занял Минкульт - 129 мест.
Далее места распределились следующим образом:
Минземледелия - 100 мест
Минэкономики - 42 места
Минобрнауки - 35 мест
Минюст - 22 места
Госканцелярия - 13 мест
Минобороны - 12 мест
БПБК - 7 мест
Минсообщения и Конституционный суд - по 4 места в каждом
В эти расчёты не включены штатные места педагогов и места, которые перераспределяются между ведомствами.
Такие данные приводятся в пояснениях к госбюджету на следующий год. Правительство планирует принять эту информацию к сведению.