В министерствах и ведомствах в следующем году планируется ликвидировать 1147 штатных мест

На первом месте по сокращению штатов - само министерство финансов, где будет ликвидировано 455 штатных мест. На втором - МВД, где ликвидируют 325 мест. Третье место занял Минкульт - 129 мест.

Далее места распределились следующим образом:

Минземледелия - 100 мест

Минэкономики - 42 места

Минобрнауки - 35 мест

Минюст - 22 места

Госканцелярия - 13 мест

Минобороны - 12 мест

БПБК - 7 мест

Минсообщения и Конституционный суд - по 4 места в каждом

В эти расчёты не включены штатные места педагогов и места, которые перераспределяются между ведомствами.

Такие данные приводятся в пояснениях к госбюджету на следующий год. Правительство планирует принять эту информацию к сведению.