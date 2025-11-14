Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

14 ноября, 2025

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Общая мощность котельных этих пяти независимых производителей тепла составляет 178 МВт, но крупнейшая из них – 96 МВт – принадлежит самой «Rīgas Siltums» (RS) через 100% дочернюю компанию SIA «Rīgas Bio Enerģija» (RBE).

Таким образом, RS продает тепло себе самой через свою дочернюю компанию – по цене 77 €/МВтч. В то же время на левом берегу Даугавы, где нет «конкурентного рынка», та же RS производит тепло по цене 54 €/МВтч. Обе котельные почти идентичны, только одна работает в условиях «конкуренции», а другая – в своей сети без посредников.

Как это возможно? Как может быть, что на правом берегу RS покупает тепло у себя за 77 €/МВтч, а на левом берегу производит то же самое за 54 €/МВтч?

Ответ – себестоимость искусственно завышается, чтобы сохранить прибыль дочерней компании и покрыть убытки материнской компании.

Согласно финансовым отчетам «Rīgas Bio Enerģijas» (RBE), в 2023 году компания получила прибыль в размере 1,3 млн евро, или 32,6% рентабельности. Без этой прибыли основная деятельность RS принесла бы значительные убытки. Таким образом, RS сама себе продает подорожавшее тепло, чтобы в балансе был положительный результат.

Кроме того, тепловая мощность RBE составляет 54% от общей тепловой мощности независимых котельных на дровах на правом берегу, то есть RS сама является доминирующим игроком на рынке, который диктует условия самому себе и скрытно завышает тарифы на тепло для всех жителей Риги.

Кому это обходится? В результате жители Риги ежегодно переплачивают миллионы евро. Согласно расчетам и публичным тарифам RS, жители Риги переплачивают примерно 97 миллионов евро в год больше, чем жители Вильнюса за идентичное потребление тепловой энергии.

Что делать? Жителям Риги нужен открытый и честный рынок тепла, где закупки тепла происходят без скрытых ограничений и протекционизма.

Неважно, кто производит, важно, кто может обеспечить самое дешевое и эффективное тепло... Это реально осуществимо — нужно только желание и профессиональное управление".

Советский анекдот:

"Сантехника Сидорова посадили за фразу, произнесенную в обкоме партии, куда его вызвали для починки раковины: "Да тут не кран, тут всю систему менять надо". 

Точно так же и с Ригой - да тут не в "силтумсе" дело, а в правящей "коалиции перемен". Кстати насчет перемен они ведь рижан особо даже и не обманули. Просто они не уточнили, что практически все перемены будут к худшему. 

 

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV
«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

