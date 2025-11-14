Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Общая мощность котельных этих пяти независимых производителей тепла составляет 178 МВт, но крупнейшая из них – 96 МВт – принадлежит самой «Rīgas Siltums» (RS) через 100% дочернюю компанию SIA «Rīgas Bio Enerģija» (RBE).

Таким образом, RS продает тепло себе самой через свою дочернюю компанию – по цене 77 €/МВтч. В то же время на левом берегу Даугавы, где нет «конкурентного рынка», та же RS производит тепло по цене 54 €/МВтч. Обе котельные почти идентичны, только одна работает в условиях «конкуренции», а другая – в своей сети без посредников.

Как это возможно? Как может быть, что на правом берегу RS покупает тепло у себя за 77 €/МВтч, а на левом берегу производит то же самое за 54 €/МВтч?

Ответ – себестоимость искусственно завышается, чтобы сохранить прибыль дочерней компании и покрыть убытки материнской компании.

Согласно финансовым отчетам «Rīgas Bio Enerģijas» (RBE), в 2023 году компания получила прибыль в размере 1,3 млн евро, или 32,6% рентабельности. Без этой прибыли основная деятельность RS принесла бы значительные убытки. Таким образом, RS сама себе продает подорожавшее тепло, чтобы в балансе был положительный результат.

Кроме того, тепловая мощность RBE составляет 54% от общей тепловой мощности независимых котельных на дровах на правом берегу, то есть RS сама является доминирующим игроком на рынке, который диктует условия самому себе и скрытно завышает тарифы на тепло для всех жителей Риги.

Кому это обходится? В результате жители Риги ежегодно переплачивают миллионы евро. Согласно расчетам и публичным тарифам RS, жители Риги переплачивают примерно 97 миллионов евро в год больше, чем жители Вильнюса за идентичное потребление тепловой энергии.

Что делать? Жителям Риги нужен открытый и честный рынок тепла, где закупки тепла происходят без скрытых ограничений и протекционизма.

Неважно, кто производит, важно, кто может обеспечить самое дешевое и эффективное тепло... Это реально осуществимо — нужно только желание и профессиональное управление".

Комментарий Press.lv

Советский анекдот:

"Сантехника Сидорова посадили за фразу, произнесенную в обкоме партии, куда его вызвали для починки раковины: "Да тут не кран, тут всю систему менять надо".

Точно так же и с Ригой - да тут не в "силтумсе" дело, а в правящей "коалиции перемен". Кстати насчет перемен они ведь рижан особо даже и не обманули. Просто они не уточнили, что практически все перемены будут к худшему.