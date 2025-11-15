По словам главы Минблага, проблема в том, что мы - очень молодое государство и наша пенсионная система была создан в 1996 году.

Пенсионную систему Латвии создал коллега Узулниекса по министерству - госсекретарь Минблага Ингус Алликс.

"Чего удалось достичь? Если посмотрим на пять лет назад, то тогда средняя пенсия, которую получали при уходе на заслуженный отдых, составляла 350 евро. Сейчас это 650 евро. Это означаем, что мы идём правильным путём, чтобы пенсионная система развивалась", - сказал министр.

По его мнению, проблема в том, что в Латвии слишком мало трудоустроенных людей. Будь их больше, было бы больше и взносов на первый и второй пенсионный уровень. Узулниекс при этом считает латвийскую пенсионную систему одной из лучших.