Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 ноября, 2025 13:19

LETA

"Недавно приходилось слышать в общественных СМИ, что налоговая система в Латвии - одна из лучших в мире. Если бы это было так, то и пенсионная система у нас разве не должна быть одной из лучших в мире, потому что объективно пенсия формируется из налогов?" - такой вопрос в эфире Nra.lv TV был задан министру благосостояния Рейнису Узулниексу. 

По словам главы Минблага, проблема в том, что мы - очень молодое государство и наша пенсионная система была создан в 1996 году.

Пенсионную систему Латвии создал коллега Узулниекса по министерству - госсекретарь Минблага Ингус Алликс.

"Чего удалось достичь? Если посмотрим на пять лет назад, то тогда средняя пенсия, которую получали при уходе на заслуженный отдых, составляла 350 евро. Сейчас это 650 евро. Это означаем, что мы идём правильным путём, чтобы пенсионная система развивалась", - сказал министр.

По его мнению, проблема в том, что в Латвии слишком мало трудоустроенных людей. Будь их больше, было бы больше и взносов на первый и второй пенсионный уровень. Узулниекс при этом считает латвийскую пенсионную систему одной из лучших.

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров
С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

«Государство не обязано содержать твоих детей!» Пост мамочки взбесил публику
«Государство не обязано содержать твоих детей!» Пост мамочки взбесил публику

Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом
Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

Покупателям помогут узнавать, где дешевле продукты; что для этого уже сделано?

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

«Шофёрская комиссия — абсолютный скам!» В соцсети жалуются на формальный подход

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

Высокомерие и лживость правящих: почему неолиберализм терпит крах

«Почему неолиберализм, как в его внутренней, так и в международной составляющей, потерпел крах? – задает вопрос в своем эссе американо-сербский политэкономист Бранко Миланович. - Это был проект поколения западных бэби-бумеров, который позже был принят людьми из Восточной Европы, как я, и латиноамериканскими и африканскими элитами. Когда сегодня я встречаю своих стареющих друзей-бэби-бумеров, все еще демонстрирующих почти не ослабевающий энтузиазм по поводу неолиберализма, они кажутся мне идеологическими беглецами из мира, который исчез давно. Они не с Венеры или Марса; они с «Титаника».

В министерствах и ведомствах в следующем году планируется ликвидировать 1147 штатных мест

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

Энергетика Украины беззащитна перед ударами России? Что с ней будет дальше?

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

