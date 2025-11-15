Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дым над Шкиротавой: в Риге горели металлические отходы

15 ноября, 2025 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь с пятницы на субботу в Риге горела куча металлических отходов, о чём агентство LETA информировала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов на ул. Гранита поступил в пятницу вечером, после 22 часов. Согласно публично доступной информации, на этой улице помимо прочего находится предприятие по переработке металлолома Tolmets и связанные с ним компании.

По сведениям сайта Firmas.lv, истинным выгодополучателем предприятия по сбору и переработке металлолома Tolmets является Юрий Хомутов. В прошлом году оборот предприятия достиг 261 млн евро, прибыль - 1,33 млн евро.

Утром в субботу, около 8:30, этот пожар повышенной опасности был локализован, но в 11:28 работа на месте происшествия ещё продолжалась. В перемещении горящей кучи высотой 10 м ещё ночью были задействованы два трактора, принадлежащие предприятию. Трактористы продолжили работу до утра, поскольку местами куча ещё тлеет.

Работы по тушению пожара были затруднены в связи с нехваткой доступной воды поблизости.

Из-за пожара образовалось сильное задымление, поэтому ответственные службы обратились к местным жителям с призывом не выходить из дома и не открывать окон. Хотя сейчас задымление уменьшилось, жителей домов, расположенных поблизости, по-прежнему просят ответственно оценивать обстановку и закрывать окна, а также не находиться вне помещения, если ощущается неприятный запах и появляется дым.

Ни один человек при пожаре физически не пострадал, как выяснило агентство LETA  в Госполиции. Полиция выясняет обстоятельства случившегося и причину возникновения пожара.

Главные новости

Обновлено: 16:15 15.11.2025
