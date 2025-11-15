Покупателям помогут узнавать, где дешевле продукты; что для этого уже сделано?

Трём крупнейшим сетям Maxima, Rimi и Lidl законом вменено в обязанность ежедневно обновлять информацию о ценах на 10 категорий продуктов питания. Другие сети супермаркетов будут делать это на добровольной основе.

Категории следующие: хлеб, молоко, молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты и ягоды, мясо, свежая рыба, мука и другие зерновые продукты, яйца, оливковое и другие растительные масла.

Актуальные цены, переданные ЦСУ, будут доступны при использовании инструментов для сравнения цен, например, таких, как Letapartika.lv, CenuDepo.lv и VisiBukleti.lv. Полноценно работать с новыми данными они начнут, как планируется, с января 2026 года.

Эти сведения позволят покупателям сравнивать цены и покупать нужное дешевле, а Минэкономики надеется, что корзина низких цен создаст конкуренцию, которая будет тормозить рост цен на основные продукты питания.

Латвия - первая страна ЕС, пытающаяся таким способом бороться с ростом цен. Интерес к латвийскому опыту уже проявили политики из Литвы и Эстонии.