Покупателям помогут узнавать, где дешевле продукты; что для этого уже сделано?

Редакция PRESS 15 ноября, 2025 14:34

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

Трём крупнейшим сетям Maxima, Rimi и Lidl законом вменено в обязанность ежедневно обновлять информацию о ценах на 10 категорий продуктов питания. Другие сети супермаркетов будут делать это на добровольной основе.

Категории следующие: хлеб, молоко, молочные продукты, свежие овощи и картофель, свежие фрукты и ягоды, мясо, свежая рыба, мука и другие зерновые продукты, яйца, оливковое и другие растительные масла.

Актуальные цены, переданные ЦСУ, будут доступны при использовании инструментов для сравнения цен, например, таких, как Letapartika.lv, CenuDepo.lv и VisiBukleti.lv. Полноценно работать с новыми данными они начнут, как планируется, с января 2026 года.

Эти сведения позволят покупателям сравнивать цены и покупать нужное дешевле, а Минэкономики надеется, что корзина низких цен создаст конкуренцию, которая будет тормозить рост цен на основные продукты питания.

Латвия - первая страна ЕС, пытающаяся таким способом бороться с ростом цен. Интерес к латвийскому опыту уже проявили политики из Литвы и Эстонии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров
С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших
Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших (1)

«Вы бы пустили детей в школу по такой велополосе?» Опасное место в центре Риги
«Вы бы пустили детей в школу по такой велополосе?» Опасное место в центре Риги

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

«Шофёрская комиссия — абсолютный скам!» В соцсети жалуются на формальный подход

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших

"Недавно приходилось слышать в общественных СМИ, что налоговая система в Латвии - одна из лучших в мире. Если бы это было так, то и пенсионная система у нас разве не должна быть одной из лучших в мире, потому что объективно пенсия формируется из налогов?" - такой вопрос в эфире Nra.lv TV был задан министру благосостояния Рейнису Узулниексу. 

Высокомерие и лживость правящих: почему неолиберализм терпит крах

«Почему неолиберализм, как в его внутренней, так и в международной составляющей, потерпел крах? – задает вопрос в своем эссе американо-сербский политэкономист Бранко Миланович. - Это был проект поколения западных бэби-бумеров, который позже был принят людьми из Восточной Европы, как я, и латиноамериканскими и африканскими элитами. Когда сегодня я встречаю своих стареющих друзей-бэби-бумеров, все еще демонстрирующих почти не ослабевающий энтузиазм по поводу неолиберализма, они кажутся мне идеологическими беглецами из мира, который исчез давно. Они не с Венеры или Марса; они с «Титаника».

В министерствах и ведомствах в следующем году планируется ликвидировать 1147 штатных мест

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

Энергетика Украины беззащитна перед ударами России? Что с ней будет дальше?

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

