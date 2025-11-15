Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 15. Ноября Завтра: Leopolds, Unda, Undine
Доступность

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

Редакция PRESS 15 ноября, 2025 14:54

Важно 0 комментариев

LETA

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

В частности, Шлесерс обозначил будущих потенциальных союзников, а также красные линии, которые не готов переступать.  

«Несмотря на то, что мы являемся самой популярной партией в Латвии, нам придется искать партнеров для сотрудничества. Мы публично заявляем, что «Латвия на первом месте» не будет сотрудничать с «Новой единством», «Прогрессивными», а также с партиями, которые продолжают раскалывать жителей Латвии – «Стабильности!» и «Суверенной властью», - цитирует Енцитис Шлесерса. - Мы готовы сотрудничать с «Национальным объединением», «Объединенным списком» и Союзом «зеленых» и крестьян, если они прекратят сотрудничество с «Новым единством».

Политическая сила, с которой мы готовы создать коалицию, — это политическое движение Алвиса Херманиса. Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом
Важно

Силиня о сплочении коалиции: иногда мне приходится поработать психологом (1)

«Государство не обязано содержать твоих детей!» Пост мамочки взбесил публику
Важно

«Государство не обязано содержать твоих детей!» Пост мамочки взбесил публику

«Вы бы пустили детей в школу по такой велополосе?» Опасное место в центре Риги
Важно

«Вы бы пустили детей в школу по такой велополосе?» Опасное место в центре Риги

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:15 15.11.2025
Латвия: LSM урезали
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: склад для созревания тысяч головок твердого сыра
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: Google-нарушитель
Sfera.lv 8 часов назад
Чехия: Бабиш обещает всё порешать
Sfera.lv 8 часов назад
Франция: серийные похитители люксовых велосипедов
Sfera.lv 10 часов назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 18 часов назад
Погода готовит солнце в субботу и снег к 18 ноября
Bitnews.lv 1 день назад
Разжигает ли Росликов конфликт между русскими и латышами?
Bitnews.lv 1 день назад
Загрузка

Покупателям помогут узнавать, где дешевле продукты; что для этого уже сделано?

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

Читать

«Шофёрская комиссия — абсолютный скам!» В соцсети жалуются на формальный подход

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

Читать

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

"Недавно приходилось слышать в общественных СМИ, что налоговая система в Латвии - одна из лучших в мире. Если бы это было так, то и пенсионная система у нас разве не должна быть одной из лучших в мире, потому что объективно пенсия формируется из налогов?" - такой вопрос в эфире Nra.lv TV был задан министру благосостояния Рейнису Узулниексу. 

"Недавно приходилось слышать в общественных СМИ, что налоговая система в Латвии - одна из лучших в мире. Если бы это было так, то и пенсионная система у нас разве не должна быть одной из лучших в мире, потому что объективно пенсия формируется из налогов?" - такой вопрос в эфире Nra.lv TV был задан министру благосостояния Рейнису Узулниексу. 

Читать

Высокомерие и лживость правящих: почему неолиберализм терпит крах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

«Почему неолиберализм, как в его внутренней, так и в международной составляющей, потерпел крах? – задает вопрос в своем эссе американо-сербский политэкономист Бранко Миланович. - Это был проект поколения западных бэби-бумеров, который позже был принят людьми из Восточной Европы, как я, и латиноамериканскими и африканскими элитами. Когда сегодня я встречаю своих стареющих друзей-бэби-бумеров, все еще демонстрирующих почти не ослабевающий энтузиазм по поводу неолиберализма, они кажутся мне идеологическими беглецами из мира, который исчез давно. Они не с Венеры или Марса; они с «Титаника».

«Почему неолиберализм, как в его внутренней, так и в международной составляющей, потерпел крах? – задает вопрос в своем эссе американо-сербский политэкономист Бранко Миланович. - Это был проект поколения западных бэби-бумеров, который позже был принят людьми из Восточной Европы, как я, и латиноамериканскими и африканскими элитами. Когда сегодня я встречаю своих стареющих друзей-бэби-бумеров, все еще демонстрирующих почти не ослабевающий энтузиазм по поводу неолиберализма, они кажутся мне идеологическими беглецами из мира, который исчез давно. Они не с Венеры или Марса; они с «Титаника».

Читать

В министерствах и ведомствах в следующем году планируется ликвидировать 1147 штатных мест

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

Читать

Энергетика Украины беззащитна перед ударами России? Что с ней будет дальше?

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

«Тактика выжженной земли», «угроза апокалипсиса» и «самая тяжелая зима в истории» — публичные и непубличные комментарии украинских чиновников о влиянии российских атак на энергетику не излучают оптимизм. По словам экспертов, одна из причин, по которым Украина оказалась перед реальным вызовом встретить новый год в темноте и холоде — ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Действительно ли это так и что делать дальше?

Читать