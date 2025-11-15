С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров

В частности, Шлесерс обозначил будущих потенциальных союзников, а также красные линии, которые не готов переступать.

«Несмотря на то, что мы являемся самой популярной партией в Латвии, нам придется искать партнеров для сотрудничества. Мы публично заявляем, что «Латвия на первом месте» не будет сотрудничать с «Новой единством», «Прогрессивными», а также с партиями, которые продолжают раскалывать жителей Латвии – «Стабильности!» и «Суверенной властью», - цитирует Енцитис Шлесерса. - Мы готовы сотрудничать с «Национальным объединением», «Объединенным списком» и Союзом «зеленых» и крестьян, если они прекратят сотрудничество с «Новым единством».

Политическая сила, с которой мы готовы создать коалицию, — это политическое движение Алвиса Херманиса. Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса».