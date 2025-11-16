Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег

Средства на зал ожидания Минздрав требует, прося поддержать увеличение основного капитала Восточной больницы, куда для этого необходимо вложить 250 тысяч евро.

Для оплаты медицинских услуг детям за 9 месяцев нынешнего года требуется 1,05 миллиона евро, которые просят выдать из средств на непредвиденные расходы. У Детской больницы имеет место дефицит в размере 327 тысяч 997 евро по статье квотированных вторичных амбулаторных услуг, а ещё 495 тысяч 429 евро нужны для оплаты расходов на услуги стационара.

226 тысяч 574 евро также необходимы для частичной оплаты дефицита по расходу на компенсируемые медикаменты.

Нехватка финансовых средств в размере 144 тысяч 733 евро имеет место в группе программ "Обследования и терапия" для таких программ, как магнитный резонанс, УЗИ, различные функциональные обследования сердечно-сосудистой системы и нейроэлектрофизиологические функциональные обследования. Министерство обещает, что дополнительное финансирование позволит обеспечить дополнительно 330 обследований по этим программам.

Не хватает также финансов в группе программ "Услуги специалистов" по таким программам, как кардиология, травматология, отоларингология, психиатрия, гематология, педиатрия, нефрология и альгология. Там дефицит достиг 120 тысяч 360 евро.

Значительный дефицит финансовых средств в размере 53 тысяч 931 евро образовался также по ряду программ дневного стационара.

Дополнительное финансирование позволит обеспечить дополнительные 412 койко-дней по программам амбулаторных услуг, о которых говорилось выше, а также дополнительную 131 манипуляцию по программе амбулаторных услуг "Врачебный консилиум по лечению редких болезней", обещает Минздрав.

Чтобы Детская больница могла и в дальнейшем не прерывать оказание медицинских услуг в стационаре, дополнительно необходимо 495 тысяч 429 евро.

В эту сумму входят услуги, оказанные сверх объёма, утверждённого договором, в том числе психиатрическая помощь. Это объясняется ростом числа острых случаев, а также увеличением удельного веса пациентов с тяжёлыми, длительными или комбинированными расстройствами.

Кроме того, в Детской больнице большему числу пациентов оказаны услуги гемодиализа, диагностики онкозаболеваний, проведены генетические обследования, тесты для детей с нарушениями сна, УЗИ, дуплексное сканирование, имплантирование слуховых аппаратов, чем было предусмотрено договором.

В большем объёме, чем изначально планировалось, были обеспечены также средства для химиотерапии.