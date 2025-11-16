Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег

© LETA 16 ноября, 2025 13:03

Важно 0 комментариев

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Средства на зал ожидания Минздрав требует, прося поддержать увеличение основного капитала Восточной больницы, куда для этого необходимо вложить 250 тысяч евро.

Для оплаты медицинских услуг детям за 9 месяцев нынешнего года требуется 1,05 миллиона евро, которые просят выдать из средств на непредвиденные расходы. У Детской больницы имеет место дефицит в размере 327 тысяч 997 евро по статье квотированных вторичных амбулаторных услуг, а ещё 495 тысяч 429 евро нужны для оплаты расходов на услуги стационара.

226 тысяч 574 евро также необходимы для частичной оплаты дефицита по расходу на компенсируемые медикаменты.

Нехватка финансовых средств в размере 144 тысяч 733 евро имеет место в группе программ "Обследования и терапия" для таких программ, как магнитный резонанс, УЗИ, различные функциональные обследования сердечно-сосудистой системы и нейроэлектрофизиологические функциональные обследования. Министерство обещает, что дополнительное финансирование позволит обеспечить дополнительно 330 обследований по этим программам.

Не хватает также финансов в группе программ "Услуги специалистов" по таким программам, как кардиология, травматология, отоларингология, психиатрия, гематология, педиатрия, нефрология и альгология. Там дефицит достиг 120 тысяч 360 евро.

Значительный дефицит финансовых средств в размере 53 тысяч 931 евро образовался также по ряду программ дневного стационара.

Дополнительное финансирование позволит обеспечить дополнительные 412 койко-дней по программам амбулаторных услуг, о которых говорилось выше, а также дополнительную 131 манипуляцию по программе амбулаторных услуг "Врачебный консилиум по лечению редких болезней", обещает Минздрав.

Чтобы Детская больница могла и в дальнейшем не прерывать оказание медицинских услуг в стационаре, дополнительно необходимо 495 тысяч 429 евро.

В эту сумму входят услуги, оказанные сверх объёма, утверждённого договором, в том числе психиатрическая помощь. Это объясняется ростом числа острых случаев, а также увеличением удельного веса пациентов с тяжёлыми, длительными или комбинированными расстройствами.

Кроме того, в Детской больнице большему числу пациентов оказаны услуги гемодиализа, диагностики онкозаболеваний, проведены генетические обследования, тесты для детей с нарушениями сна, УЗИ, дуплексное сканирование, имплантирование слуховых аппаратов, чем было предусмотрено договором.

В большем объёме, чем изначально планировалось, были обеспечены также средства для химиотерапии.

Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно»
Важно

Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно» (1)

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса
Важно

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику
Важно

«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику

Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику

Важно 15:10

Важно 0 комментариев

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

«Увольняют дворников!» Рижан злят неубранные дворы

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

Важно 14:02

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Елена Крейле обжаловала приговор суда за прославление Путина

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос

Важно 12:38

Важно 0 комментариев

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

