Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 16. Ноября Завтра: Banga, Glorija
Доступность

Орбан: Страх перед нападением РФ на ЕС и НАТО смехотворен

© Deutsche Welle 16 ноября, 2025 12:14

Важно 0 комментариев

Страх перед тем, что Россия нападет на Евросоюз или НАТО, смехотворен, так как она уступает им и по численности населения, и по военному потенциалу, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Страх перед возможным нападением России на Евросоюз и НАТО является смехотворным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "При всем уважении я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или на НАТО, - просто потому, что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее", - сказал глава венгерского правительства в подкасте MD meets главы немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера (Mathias Döpfner), обнародованном в субботу, 15 ноября.

Орбан напомнил, что численность населения ЕС превышает 400 млн человек, тогда как у России она - около 140 млн. К тому же, общий военный потенциал всех 27 государств ЕС превосходит российский, указал он. "Уже более трех лет россияне не могут полностью занять Украину. Как мы, в Европе, можем утверждать, что мы слабее России?" - риторически спросил венгерский премьер.

Орбан о последствиях возможного поражения РФ в Украине

Одновременно Виктор Орбан, которого европейские политики и эксперты неоднократно упрекали в благосклонном отношении к президенту России Владимиру Путину, предостерег от возможных негативных последствий военного поражения РФ в Украине: "Если ядерная держава проигрывает войну, которая ведется без применения ядерного оружия, я абсолютно уверен (…), что в таком случае возникает риск применения ядерного оружия".

Кроме того Орбан раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz): "Я готов помочь германскому канцлеру, если могу, установить мир (в войне России против Украины. - Ред.), но он - за войну". То же, по его утверждению, относится и ко всему ЕС . При этом время "работает скорее на россиян, нежели на нас (ЕС. - Ред.)", полагает Орбан.

Виктор Орбан об Ангеле Меркель

В подкасте MD meets премьер-министр Венгрии похвально отозвался о политике в отношении России, которую проводила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "В Совете ЕС бывали заседания, на которых лишь она и я выступали за мир и сотрудничество", - заявил он. Однако по вопросам миграции и защиты окружающей среды его позиция всегда расходилась с позицией Меркель, добавил Орбан. "Иногда она даже кричала на меня. Это было нехорошо, даже чаще, чем моя жена", - констатировал венгерский премьер.

Возможность применения Россией ядерного оружия

В фильме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин. 25 лет", показанном в России в мае текущего года,  Владимир Путин заявил, что в войне России против Украины у ВС РФ "не было необходимости" применять ядерное оружие. "Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять (ядерное. - Ред.) оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется", - сказал Путин.

С момента начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины Путин не раз говорил, что считает применение ядерного оружия "крайней мерой обеспечения безопасности". В то же время в его окружении неоднократно звучали практически открытые угрозы применения ядерного оружия, в частности со стороны замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева.

В ноябре 2024 года президент РФ подписал обновленную ядерную доктрину России . Основные изменения в ней сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на РФ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса
Важно

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

«Латвия — страна буквоедов!» Директор музея устал от бюрократии
Важно

«Латвия — страна буквоедов!» Директор музея устал от бюрократии

Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно»
Важно

Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно» (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:15 16.11.2025
Китай: найдено более 1444 тонн золота
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: туризм растёт, но не очень
Sfera.lv 7 часов назад
Балтия: Новый год в ноябре
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: поздние семьи…
Sfera.lv 8 часов назад
Франция: разборки с онлайн-магазинами
Sfera.lv 1 день назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 1 день назад
Коалиция согласовала почти все предложения по бюджету
Bitnews.lv 1 день назад
«Горячие ночи ноября». Фиксируют новые рекорды температуры
Bitnews.lv 2 дня назад

Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику

Важно 15:10

Важно 0 комментариев

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

Читать
Загрузка

Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Читать

«Увольняют дворников!» Рижан злят неубранные дворы

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Читать

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

Важно 14:02

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Читать

Елена Крейле обжаловала приговор суда за прославление Путина

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Читать

Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Читать

Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос

Важно 12:38

Важно 0 комментариев

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

Читать