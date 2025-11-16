Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос

Активнее всего в этом вопросе жители Риги и Пририжья - такое намерение имеют 41% опрошенных. Меньше интереса к покупке недвижимости наблюдается в Видземе и Курземе. Скорее всего, на это влияет тот факт, что в этих регионах большинство населения уже обзавелось жильём, предполагает Luminor Bank.

Тем не менее довольно большая часть латвийцев о покупке жилья в ближайшее время не думает. 52% жителей страны ответили, что новое жильё приобретать не планирует. Большинство из них объясняет это тем, что жильё у них уже имеется. 9% опрошенных, у которых на данный момент нет своего жилья, не предполагают обзавестись им и в более отдалённом будущем.

Чаще всего новое жильё собираются приобретать молодые люди, имеющие семью из трёх и более человек, а также более высокие доходы.

Руководитель кредитования жилья Luminor Bank Каспарс Саусайс поясняет: несмотря на то, что цены на жильё продолжают расти и их падение в ближайшее время не прогнозируется, жители становятся более оптимистичными и наблюдается больше уверенности в том, что они смогут в ближайшее время приобрести жильё.

По его словам, на спрос и на способность населения брать на себя кредитные обязательства существенно повлияло снижение процентных ставок, что позволяет увереннее планировать ежемесячные платежи и способствует активности на рынке недвижимости.

По данным Luminor Bank, объём кредитов на покупку жилья, выданных за 9 месяцев нынешнего года, вырос на 71% по сравнению с 9 месяцами 2024-го. Финансовая поддержка по приобретению нового жилья была оказана более чем 2400 домашним хозяйствам Латвии.

Опрос был проведён Luminor Bank в сентябре 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, было опрошено 3011 человек по всей Балтии в возрасте от 18 до 59 лет.