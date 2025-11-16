Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос

Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос

16 ноября, 2025 12:38

Важно 0 комментариев

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

Активнее всего в этом вопросе жители Риги и Пририжья - такое намерение имеют 41% опрошенных. Меньше интереса к покупке недвижимости наблюдается в Видземе и Курземе. Скорее всего, на это влияет тот факт, что в этих регионах большинство населения уже обзавелось жильём, предполагает Luminor Bank.

Тем не менее довольно большая часть латвийцев о покупке жилья в ближайшее время не думает. 52% жителей страны ответили, что новое жильё приобретать не планирует. Большинство из них объясняет это тем, что жильё у них уже имеется. 9% опрошенных, у которых на данный момент нет своего жилья, не предполагают обзавестись им и в более отдалённом будущем.

Чаще всего новое жильё собираются приобретать молодые люди, имеющие семью из трёх и более человек, а также более высокие доходы.

Руководитель кредитования жилья Luminor Bank Каспарс Саусайс поясняет: несмотря на то, что цены на жильё продолжают расти и их падение в ближайшее время не прогнозируется, жители становятся более оптимистичными и наблюдается больше уверенности в том, что они смогут в ближайшее время приобрести жильё.

По его словам, на спрос и на способность населения брать на себя кредитные обязательства существенно повлияло снижение процентных ставок, что позволяет увереннее планировать ежемесячные платежи и способствует активности на рынке недвижимости.

По данным Luminor Bank, объём кредитов на покупку жилья, выданных за 9 месяцев нынешнего года, вырос на 71% по сравнению с 9 месяцами 2024-го. Финансовая поддержка по приобретению нового жилья была оказана более чем 2400 домашним хозяйствам Латвии.

Опрос был проведён Luminor Bank в сентябре 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, было опрошено 3011 человек по всей Балтии в возрасте от 18 до 59 лет.

Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно»
Важно

Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно» (1)

«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику
Важно

«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику

«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком
Важно

«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком

Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику

15:10

Важно 0 комментариев

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

14:39

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

«Увольняют дворников!» Рижан злят неубранные дворы

14:15

Важно 0 комментариев

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

14:02

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Елена Крейле обжаловала приговор суда за прославление Путина

13:11

Важно 0 комментариев

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег

13:03

Важно 0 комментариев

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

