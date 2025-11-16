Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Увольняют дворников!» Рижан злят неубранные дворы

tv3.lv 16 ноября, 2025 14:15

0 комментариев

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Ещё одна жительница Риги, Елена, живущая в микрорайоне Югла, тоже жалуется на то, что дворы не чистят. Дворник уже начала убирать листья и вдруг узнала, что осталась без работы.

Сейчас территория возле дома покрыта густым слоем опавшей листвы, много листьев и на проезжей части. В сырую погоду они становятся очень скользкими, в результате возникает опасность травм.

Елена рассказывает: "Сначала я думала, что дворник ушла в отпуск. Потом я поняла, что ничего не происходит. Жалоб на неё у нас не было, она хорошо выполняла свои обязанности. Теперь у нас беда, приходится жить на неубранной территории. Насколько мне известно, в Rīgas namu pārvaldnieks решили провести реорганизацию, теперь дворников увольняют. Я регулярно звонила в управляющую компанию, что территория не убрана, но получала в ответ лишь информацию, что сообщение будет передано дальше".

Представители управляющей компании объясняют, что теперь вместо дворников будут работать мобильные бригады, которые за день должны убрать территорию нескольких многоквартирных домов. По словам Елены, в реальности это не работает, листья-то - вот они: "Я неделю звонила им, каждый день. Сказала, что времени у меня много, буду каждый день напоминать, что территория не в порядке. Как-то раз приехал тракторчик, почистил дорожку. Диспетчер сказала, что листья будут убраны до 31 ноября".

Уже на следующий день после визита съёмочной группы "Без табу" во двор к Елене приехала бригада и убрала листья.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Эвия Пасталниеце утверждает, что бригада по уборке должна наводить порядок на территории каждый рабочий день возле каждого дома: "Дворников не увольняют, мы их объединяем в команды. Надо понимать, что дворник - это физически тяжёлая работа. В основном дворники пожилые, для них это слишком тяжёлый труд, поэтому мы их объединяем в команды с людьми помоложе. Работа становится легче и эффективнее. Прибыв к дому, бригада начинает со сбора отходов, потом чистит дорожки и лишь после этого убирает остальную территорию - в данный момент собирает листья. Следует учесть, что в дождь собирать листья сложнее, поэтому сразу можно не заметить, что эта работа проводилась".

Сейчас управляющая компания создала 15 бригад для уборки территории, в каждой из них по 5 человек. Если жильцы хотят отказаться от нового порядка, большинство должно проголосовать за восстановление старого.

Комментарии (0)
«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику
Важно

«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику

Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно»
Важно

Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно» (1)

«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком
Важно

«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком

Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

Читать
Загрузка

Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Читать

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Читать

Елена Крейле обжаловала приговор суда за прославление Путина

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Читать

Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Читать

Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

Читать