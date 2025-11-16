Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

Редакция PRESS 16 ноября, 2025 14:02

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

А что по этому поводу думает сам Херманис? Он согласен, но при этом ставит Шлесерсу условия, о которых публично заявил через соцсети:

"Шлесерс вчера на съезде уже придумал, что после следующих выборов они примкнут к "Без партий" и мы вдвоём будем делать новое правительство на следующих 4 года. Окей. Предложение обсуждаемое, но смущает эпизод из недавнего прошлого, когда он перед рижскими [муниципальными - Ред.] выборами встал на сторону Росликова, когда тот латышам показал некрасивый жест с трибуны. Предлагаю решение: наши условия для сотрудничества - Айнарс вступает в Земессардзе. Лучше всего - вместе со всеми сыновьями. Так, чтобы уверенно, чтобы не осталось места для сомнений.

А вообще у "Без партий" совсем другие цели - изменить порядок выборов, чтобы прекратить партийные комбинации/схематозы на все времена".

И вот что ему пишут в ответ:

- Наивный Алвис, Слесарь ВСЕГДА посматривал на Россию. В данный момент он тут суетится, как троянский конь, чтобы двигать гешефты в пользу России...

- Алвис, нет! Этим ты подпишешь себе окончательный приговор.

- Айнарс мог бы стать командиром взвода. У Большого Вилиса тоже двое детей. В один БТР все бы поместились.

- Вы кто??? Бог? Судья? Посмотрим, как машина власти поглотит вас, и тогда сможете дискутировать. Конечно, при условии, что изберут! Противно.

- Алвис, ты уже на старте наивнее наивного. Стакис тоже в Земессардзе - по-твоему, это ему как-то мешает войти в роль политической проститутки? Нет же, Земессардзе - это никакой не показатель.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику

Важно 15:10

Важно 0 комментариев

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

Читать
Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Читать

«Увольняют дворников!» Рижан злят неубранные дворы

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Читать

Елена Крейле обжаловала приговор суда за прославление Путина

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Читать

Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Читать

Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос

Важно 12:38

Важно 0 комментариев

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

Читать