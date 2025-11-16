Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

А что по этому поводу думает сам Херманис? Он согласен, но при этом ставит Шлесерсу условия, о которых публично заявил через соцсети:

"Шлесерс вчера на съезде уже придумал, что после следующих выборов они примкнут к "Без партий" и мы вдвоём будем делать новое правительство на следующих 4 года. Окей. Предложение обсуждаемое, но смущает эпизод из недавнего прошлого, когда он перед рижскими [муниципальными - Ред.] выборами встал на сторону Росликова, когда тот латышам показал некрасивый жест с трибуны. Предлагаю решение: наши условия для сотрудничества - Айнарс вступает в Земессардзе. Лучше всего - вместе со всеми сыновьями. Так, чтобы уверенно, чтобы не осталось места для сомнений.

А вообще у "Без партий" совсем другие цели - изменить порядок выборов, чтобы прекратить партийные комбинации/схематозы на все времена".

И вот что ему пишут в ответ:

- Наивный Алвис, Слесарь ВСЕГДА посматривал на Россию. В данный момент он тут суетится, как троянский конь, чтобы двигать гешефты в пользу России...

- Алвис, нет! Этим ты подпишешь себе окончательный приговор.

- Айнарс мог бы стать командиром взвода. У Большого Вилиса тоже двое детей. В один БТР все бы поместились.

- Вы кто??? Бог? Судья? Посмотрим, как машина власти поглотит вас, и тогда сможете дискутировать. Конечно, при условии, что изберут! Противно.

- Алвис, ты уже на старте наивнее наивного. Стакис тоже в Земессардзе - по-твоему, это ему как-то мешает войти в роль политической проститутки? Нет же, Земессардзе - это никакой не показатель.