В настоящее время дело находится в окружном суде, но планируется, что вскоре оно будет перенаправлено в Верховный суд, который должен будет принять решение о начале кассационного производства.

Согласно обвинению, Крейле с 7 марта по 15 июня 2023 года с целью публично выразить поддержку России размещала в окнах своей квартиры самодельный российский флаг с надписью "Боже, храни Латвию" (Dievs sargā Latviju), самодельный российский флаг без надписи, а также самодельный российский флаг с надписью "Путин - мой друг".

Кроме того, она расклеивала скотч белого, синего и красного цвета, имитируя российский флаг, а также разместила удостоверение красного цвета с российским гербом и надписью "МВД России".

Ещё она выставила фото четырёх женщин, одна из которых была одета в красное платье с серпом и молотом, на фоне которого был кусок ткани с белой, синей и красной полосами.

В обвинении также говорится, что Крейле публично выражала поддержку руководству страны-агрессора, осознавая, что Россия осуществляет широкомасштабное вторжение на территорию Украины, а также своими действиями прославляла и оправдывала преступления, совершённые этой страной-агрессором.

Прокурор запросила для Крейле наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

Вины в инкриминируемом ей преступном деянии обвиняемая не признала.

В конце мая прошлого года в Рижский городской суд было передано ещё одно уголовное дело, по которому Крейле предъявлено обвинение. Согласно тексту обвинения, в её квартире на окнах была размещена ткань в цветах флага США, а на фоне ткани - фотография двух человек в военной форме, похожей на форму советской армии, а также изображение, похожее на флаг СССР.

В отношении Крейле уже вступил в силу приговор к лишению свободы на один год по другому делу - за оправдание геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений.

Крейле многократно появлялась в публичных местах и на мероприятиях с наплечной сумкой с буквой Z, используемой на российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военных действий, которые Россия ведёт в Украине.

В частности, она выражала поддержку страны-агрессора рядом с российским посольством в Риге, когда там проходила акция протеста против российско-украинской войны. Крейле также регулярно совершала другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.

Центр журналистских расследований Re:Baltica ранее сообщал, что Крейле является домохозяйкой, родилась и выросла в Латвии, но по-латышски знает всего пару слов. Протестный дух у неё пробудился, по её же словам, во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин стали требовать сертификат вакцинации. Тогда и начались первые конфликты со стражами закона, достигшие кульминации после российского вторжения в Украину.

Журналистам Крейле заявила, что не выступает ни за войну, ни за российского президента Владимира Путина. Вину ни по одному из дел Крейле не признаёт, но считает, что её преследуют потому, что идёт борьба сил зла против сил добра.