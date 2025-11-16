Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 16. Ноября Завтра: Banga, Glorija
Доступность

Елена Крейле обжаловала приговор суда за прославление Путина (1)

© LETA 16 ноября, 2025 13:11

Важно 1 комментариев

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

В настоящее время дело находится в окружном суде, но планируется, что вскоре оно будет перенаправлено в Верховный суд, который должен будет принять решение о начале кассационного производства.

Согласно обвинению, Крейле с 7 марта по 15 июня 2023 года с целью публично выразить поддержку России размещала в окнах своей квартиры самодельный российский флаг с надписью "Боже, храни Латвию" (Dievs sargā Latviju),  самодельный российский флаг без надписи, а также самодельный российский флаг с надписью "Путин - мой друг".

Кроме того, она расклеивала скотч белого, синего и красного цвета, имитируя российский флаг, а также разместила удостоверение красного цвета с российским гербом и надписью "МВД России".

Ещё она выставила фото четырёх женщин, одна из которых была одета в красное платье с серпом и молотом, на фоне которого был кусок ткани с белой, синей и красной полосами.

В обвинении также говорится, что Крейле публично выражала поддержку руководству страны-агрессора, осознавая, что Россия осуществляет широкомасштабное вторжение на территорию Украины, а также своими действиями прославляла и оправдывала преступления, совершённые этой страной-агрессором.

Прокурор запросила для Крейле наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

Вины в инкриминируемом ей преступном деянии обвиняемая не признала.

В конце мая прошлого года в Рижский городской суд было передано ещё одно уголовное дело, по которому Крейле предъявлено обвинение. Согласно тексту обвинения, в её квартире на окнах была размещена ткань в цветах флага США, а на фоне ткани - фотография двух человек в военной форме, похожей на форму советской армии, а также изображение, похожее на флаг СССР.

В отношении Крейле уже вступил в силу приговор к лишению свободы на один год по другому делу - за оправдание геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений.

Крейле многократно появлялась в публичных местах и на мероприятиях с наплечной сумкой с буквой Z, используемой на российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военных действий, которые Россия ведёт в Украине.

В частности, она выражала поддержку страны-агрессора рядом с российским посольством в Риге, когда там проходила акция протеста против российско-украинской войны. Крейле также регулярно совершала другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.

Центр журналистских расследований Re:Baltica ранее сообщал, что Крейле является домохозяйкой, родилась и выросла в Латвии, но по-латышски знает всего пару слов. Протестный дух у неё пробудился, по её же словам, во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин стали требовать сертификат вакцинации. Тогда и начались первые конфликты со стражами закона, достигшие кульминации после российского вторжения в Украину.

Журналистам Крейле заявила, что не выступает ни за войну, ни за российского президента Владимира Путина. Вину ни по одному из дел Крейле не признаёт, но считает, что её преследуют потому, что идёт борьба сил зла против сил добра.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса
Важно

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

«Латвия — страна буквоедов!» Директор музея устал от бюрократии
Важно

«Латвия — страна буквоедов!» Директор музея устал от бюрократии

«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком
Важно

«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:15 16.11.2025
Китай: найдено более 1444 тонн золота
Sfera.lv 6 часов назад
Балтия: Новый год в ноябре
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: поздние семьи…
Sfera.lv 8 часов назад
Балтия: цены на топливо опять растут
Sfera.lv 8 часов назад
Франция: разборки с онлайн-магазинами
Sfera.lv 1 день назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 1 день назад
Погода готовит солнце в субботу и снег к 18 ноября
Bitnews.lv 2 дня назад
Разжигает ли Росликов конфликт между русскими и латышами?
Bitnews.lv 2 дня назад

Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику (1)

Важно 15:10

Важно 1 комментариев

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

Читать
Загрузка

Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки (1)

Важно 14:39

Важно 1 комментариев

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Читать

«Увольняют дворников!» Рижан злят неубранные дворы (1)

Важно 14:15

Важно 1 комментариев

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Читать

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса (1)

Важно 14:02

Важно 1 комментариев

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Читать

Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег (1)

Важно 13:03

Важно 1 комментариев

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Читать

Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос (1)

Важно 12:38

Важно 1 комментариев

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

Читать