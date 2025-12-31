Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 31. Декабря Завтра: Kalvis, Silvestrs, Silvis
Доступность

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

TV24 31 декабря, 2025 13:44

Важно 0 комментариев

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация складывается именно в сельской местности. Заржецкис отмечает, что по своим пациентам видит, как латвийские деревни и поселки постепенно пустеют. Государство теряет самых активных и интеллектуальных людей, потому что в регионах для них просто нет возможностей для жизни и самореализации.

В сельской местности одновременно накапливается целый комплекс серьезных проблем: закрываются школы и больницы, дороги находятся в плохом состоянии, предпринимательство угасает. Такая среда становится абсолютно непривлекательной для молодежи, и у молодых людей фактически не остается выбора, кроме как уехать. Часть жителей перебирается в Ригу, однако многие покидают страну и уезжают за границу. Именно это, по словам Заржецкиса, является ключевой проблемой. Вернуть этих людей обратно крайне сложно: они обустраиваются на новом месте, их дети идут в школы, осваивают язык, заводят друзей, и связь с Латвией постепенно ослабевает.

Хирург признает, что у него нет ответа на вопрос, каким образом государство может мотивировать эмигрантов вернуться. По его мнению, нужны чрезвычайные усилия и нестандартные решения, чтобы снова сделать страну привлекательной для тех, кто уже уехал.

В завершение Заржецкис подчеркивает, что Латвии необходимо срочно и всерьез задуматься о том, как удержать молодежь внутри страны. В качестве наглядного примера он приводит Латгале, где, по его словам, существуют целые поселки, в которых остались жить лишь пожилые люди, потому что все молодые давно уехали.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты
Важно

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты (2)

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре
Важно

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе
Важно

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Из «беспартийных» в «республиканцы»: политические метания Херманиса

Новости Латвии 13:37

Новости Латвии 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Читать

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Читать

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

Выбор редакции 13:14

Выбор редакции 0 комментариев

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Читать

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

Важно 13:06

Важно 0 комментариев

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

Читать

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

Читать

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Выбор редакции 12:54

Выбор редакции 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Читать