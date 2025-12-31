Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

По его словам, наиболее тяжелая ситуация складывается именно в сельской местности. Заржецкис отмечает, что по своим пациентам видит, как латвийские деревни и поселки постепенно пустеют. Государство теряет самых активных и интеллектуальных людей, потому что в регионах для них просто нет возможностей для жизни и самореализации.

В сельской местности одновременно накапливается целый комплекс серьезных проблем: закрываются школы и больницы, дороги находятся в плохом состоянии, предпринимательство угасает. Такая среда становится абсолютно непривлекательной для молодежи, и у молодых людей фактически не остается выбора, кроме как уехать. Часть жителей перебирается в Ригу, однако многие покидают страну и уезжают за границу. Именно это, по словам Заржецкиса, является ключевой проблемой. Вернуть этих людей обратно крайне сложно: они обустраиваются на новом месте, их дети идут в школы, осваивают язык, заводят друзей, и связь с Латвией постепенно ослабевает.

Хирург признает, что у него нет ответа на вопрос, каким образом государство может мотивировать эмигрантов вернуться. По его мнению, нужны чрезвычайные усилия и нестандартные решения, чтобы снова сделать страну привлекательной для тех, кто уже уехал.

В завершение Заржецкис подчеркивает, что Латвии необходимо срочно и всерьез задуматься о том, как удержать молодежь внутри страны. В качестве наглядного примера он приводит Латгале, где, по его словам, существуют целые поселки, в которых остались жить лишь пожилые люди, потому что все молодые давно уехали.