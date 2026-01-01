Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так целились или не целились? Что пишут СМИ об атаке на резиденцию Путина (1)

© BBC 1 января, 2026 21:28

Важно 1 комментариев

В Минобороны России утверждают, что получили доказательства атаки украинских дронов на резиденцию Путина, в ведомстве пообещали передать их американцам. Накануне Центральное разведывательное управление США установило, что Украина не пыталась атаковать президента России Владимира Путина или одну из его резиденций на этой неделе, сообщают газеты New York Times и Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«В ходе проведения специальной технической экспертизы» украинских дронов, которые, как утверждается, атаковали резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, представители российских спецслужб извлекли загруженный в один из беспилотников «файл с полетным заданием», заявили в Минобороны России.

Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА был один из объектов резиденции президента России, утверждает российское военное ведомство.

Там добавили, что эти данные будут переданы США.

Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал президента США Дональда Трампа о выводах американской разведки, которая пришла к выводу, что Украина не пыталась атаковать резиденцию Путина, рассказал NYT осведомленный о ситуации собеседник.

ЦРУ отказалось от комментариев, а Белый дом переадресовал вопрос к посту президента США в соцсетях.

Трамп прямо не признал эти данные разведки, но в среду, 31 декабря, опубликовал в своей соцсети Truth Social ссылку на статью New York Post, где утверждалось, что удара Украины, вероятно, не было, и процитировал заголовок: «Громкие заявления об „атаке“ на Путина показывают, что именно Россия блокирует мир».

Этот пост появился именно после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал президента о ситуации, сообщил осведомленный собеседник Wall Street Journal. Эту деталь подтверждали также источники Reuters.

Россия использовала утверждение об атаке на резиденцию, чтобы пригрозить более жесткой позицией на переговорах, которые и так осложнены рядом проблем, отмечает NYT. В то же время Москва публично не предоставила никаких убедительных доказательств атаки.

Выводы американской разведки совпадают с позицией Украины, которая отрицает обвинения Москвы.

По данным США, Украина пыталась поразить военный объект в том же регионе, где расположена резиденция Путина, но не вблизи нее, отметил американский чиновник, ознакомленный с данными разведки.

Американская разведка имеет ряд способов следить за российским воздушным пространством, военной активностью и атаками на ее территории, в том числе с помощью спутников, радаров и перехвата связи.

Российские заявления и реакция Украины

Начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Александр Романенков ранее рассказал, что атака была на резиденцию Путина в Новгородской области в ночь с 28 на 29 декабря с применением ударных БПЛА дальнего действия.

Россия утверждает, что резиденцию Путина атаковал 91 беспилотник, но их сбили над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.

Российские военные говорят, что украинцы запускали БПЛА с территорий Сумской и Черниговской областей, а они их сбили. Пострадавших и разрушений на территории России нет.

Владимир Зеленский ранее назвал ложью заявление об атаке ВСУ на резиденцию Путина. Он также предупредил, что россияне могут готовить очередную атаку по государственным зданиям в центре украинской столицы.

Он напомнил, что такое уже случалось — в ночь на 7 сентября, когда во время российской масштабной комбинированной атаки в здание Кабинета министров попала ракета «Искандер». Как тогда сообщили Украинской службе Би-би-си в МВД Украины, российский «Искандер» целился именно в правительственный квартал.

Украинский президент также подчеркнул, что Москва заговорила об атаке на резиденцию Путина сразу после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

«Очевидно, что для россиян, если у нас нет скандала с США, но есть прогресс, для них это провал. Они не хотят заканчивать эту войну», — сказал президент.

Как позже сообщили российские СМИ со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, Трамп был якобы шокирован, услышав от Путина во время их телефонного разговора о том, что Киев якобы осуществил попытку атаки на резиденцию президента России.

«Сказал, что даже не мог предположить такие безумные действия», — цитировало Ушакова госагентство «РИА Новости».

Дональд Трамп подтверждал, что Путин рассказывал ему о попытке атаки на его резиденцию в Новгородской области.

«Знаете, кто мне об этом рассказал? Президент Путин, рано утром, он сказал, что на него напали. Это плохо», — сказал Трамп, добавив, что сейчас не лучшее время «для всего этого».

При этом он признал, что утверждения об атаке, возможно, ложны, и нападения не было.

 

