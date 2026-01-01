По данным полиции, в момент взрыва в заведении находилось более 100 человек. Инцидент произошёл около 1:30 по местному времени, когда посетители встречали Новый год.

«Произошёл взрыв неизвестного происхождения. Мы подтверждаем наличие большого числа погибших и раненых», — заявил представитель полиции кантона Валлис Гаэтан Ласьон.

Взрыв произошёл в баре La Constellation, популярном среди туристов. После взрыва в здании начался пожар. Очевидцы и журналисты сообщали о сильном запахе гари, сохранявшемся на месте происшествия утром.

Экстренные службы работали всю ночь. Больница города Sion приняла пострадавших, однако точное число раненых пока не уточняется. Территория вокруг места взрыва полностью оцеплена, над курортом введена бесполётная зона.

Власти Швейцарии заявили, что это не теракт. Прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу сообщила, что случившееся рассматривается как пожар, а не как теракт. По ее словам, ничто не указывает на нападение. «Нет никаких оснований предполагать, что это был теракт», — заявила она. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

В Кран-Монтане ввели чрезвычайное положение. Такое решение принял государственный совет Швейцарии, «учитывая серьезность ситуации». В районе Кран-Монтана ввели бесполетную зону. Территорию возле бара оцепили. На фоне случившегося президент Швейцарии Ги Пармелен отложил новогоднее обращение.

Кран-Монтана — горнолыжный курорт международного значения в кантоне Валлис на юго-западе Швейцарии, популярный в период зимних праздников.