Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 31. Декабря Завтра: Kalvis, Silvestrs, Silvis
Доступность

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре

Редакция PRESS 31 декабря, 2025 09:45

Важно 0 комментариев

LETA

Агрессивно настроенный пассажир автобуса в Иецаве в пылу конфликта решил применить оружие. Выстрел никого из пассажиров физически не ранил, однако после случившегося несколько человек испытали сильное эмоциональное потрясение. Теперь агрессору предстоит отвечать за содеянное перед законом, сообщает программа Degpunktā. 

В понедельник под вечер на автостанции в Иецаве прозвучал выстрел. Его произвёл один из пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в сторону Бауски. О случившемся слышали и жители окрестностей, которые даже не находились в этом транспортном средстве.

Очевидец рассказал, что на автостанции началась паника. Люди разбегались с места происшествия, не дожидаясь прибытия правоохранительных органов. Пассажиры автобуса отметили, что конфликт начался из-за того, что мужчина не смог убедить окружающих в правильности своих взглядов.

«В Иецаве был задержан пассажир рейсового автобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с другими пассажирами и один раз выстрелил из газового пистолета (шумовыми патронами). В результате происшествия никто физически не пострадал», — сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Цены в ресторанах высокие, как никогда прежде: рекорды уходящего года
Важно

Цены в ресторанах высокие, как никогда прежде: рекорды уходящего года

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса
Важно

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге
Важно

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге

Важно 10:02

Важно 0 комментариев

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

Читать
Загрузка

Как в кино! Дерзкое ограбление банка в Германии

Мир 10:01

Мир 0 комментариев

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Читать

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Важно 09:51

Важно 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Читать

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа

Выбор редакции 09:40

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 26 декабря в Баусском районе на трассе A7 полицейские остановили BMW, водитель которого гнала со скоростью 167 км/ч на участке с ограничением 90 км/ч, то есть превышая на 77 км/ч.

В ночь на 26 декабря в Баусском районе на трассе A7 полицейские остановили BMW, водитель которого гнала со скоростью 167 км/ч на участке с ограничением 90 км/ч, то есть превышая на 77 км/ч.

Читать

«Думали, просто спит»: по недосмотру медиков умерла годовалая девочка

Важно 09:36

Важно 0 комментариев

Административный районный суд в Резекне 12 декабря постановил обязать Инспекцию здравоохранения издать административный акт о выплате 123 792 евро из Фонда риска медицинского лечения в пользу матери, чья 11-месячная дочь умерла в Даугавпилсской региональной больнице из-за недостаточного надзора во время транспортировки между отделениями, сообщает портал apollo.lv.

Административный районный суд в Резекне 12 декабря постановил обязать Инспекцию здравоохранения издать административный акт о выплате 123 792 евро из Фонда риска медицинского лечения в пользу матери, чья 11-месячная дочь умерла в Даугавпилсской региональной больнице из-за недостаточного надзора во время транспортировки между отделениями, сообщает портал apollo.lv.

Читать

Цены в ресторанах высокие, как никогда прежде: рекорды уходящего года

Важно 09:32

Важно 0 комментариев

Уровень цен в сфере общественного питания в Латвии достиг самого высокого уровня за всё время, заявил агентству LETA председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис. По его словам, 2025 год в латвийской сфере общественного питания будет отмечен рекордным оборотом, что на первый взгляд может показаться хорошим показателем роста отрасли, однако его «затмевает» столь же рекордный рост издержек.

Уровень цен в сфере общественного питания в Латвии достиг самого высокого уровня за всё время, заявил агентству LETA председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис. По его словам, 2025 год в латвийской сфере общественного питания будет отмечен рекордным оборотом, что на первый взгляд может показаться хорошим показателем роста отрасли, однако его «затмевает» столь же рекордный рост издержек.

Читать