Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре

В понедельник под вечер на автостанции в Иецаве прозвучал выстрел. Его произвёл один из пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в сторону Бауски. О случившемся слышали и жители окрестностей, которые даже не находились в этом транспортном средстве.

Очевидец рассказал, что на автостанции началась паника. Люди разбегались с места происшествия, не дожидаясь прибытия правоохранительных органов. Пассажиры автобуса отметили, что конфликт начался из-за того, что мужчина не смог убедить окружающих в правильности своих взглядов.

«В Иецаве был задержан пассажир рейсового автобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с другими пассажирами и один раз выстрелил из газового пистолета (шумовыми патронами). В результате происшествия никто физически не пострадал», — сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.