Настоящая зима! В Новогоднюю ночь ударит мороз до -15

В ночь на четверг, 1 января, в Латвии будет облачно, однако временами возможны прояснения. Во многих местах ожидается снег - местами снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра.

Слабый западный, юго-западный ветер в середине ночи на морском побережье усилится до умеренного.

На большей части территории Латвии ночью воздух остынет до -10…-15 градусов, в некоторых районах под ясным небом температура воздуха может понизиться еще на градус. В прибрежных районах минимальная температура воздуха составит -4…-9 градусов.

В Риге небо будет преимущественно затянуто облаками, временами будет идти небольшой снег. В начале ночи ожидается слабый ветер, который с середины ночи сменится западным, юго-западным и станет порывистым. Температура воздуха понизится до -5...-6 градусов.

В первый день нового года небо затянет облаками, однако местами в восточных районах сквозь них будут пробиваться солнечные лучи.

С середины дня, начиная с запада, Латвию будет пересекать обширная зона осадков: в западных и центральных районах ожидается сильный снегопад, местами снежный покров увеличится на 5-8 сантиметров. Вечером местами на морском побережье снег перейдет в мокрый снег, местами возможен замерзающий дождь.

Дороги на отдельных участках дороги станут скользкими, видимость во время снегопада местами ухудшится до 1-2 км.

Юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного постепенно сменится южным, юго-восточным, на побережье - с порывами до 15-19 метров в секунду, а во второй половине дня он станет порывистым также в западных и центральных районах страны. Температура воздуха ожидается от -3 до -8 градусов, однако в областях на крайнем западе страны температура воздуха поднимется до -2…+3 градусов.

В Риге завтра днем будет пасмурно. В утренние часы ожидается небольшой снег, а вечером зона осадков с запада достигнет и столицы, где в результате сильного снегопада толщина снежного покрова увеличится на 2-4 см. Будет преобладать слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, в порывах скоростью до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит -4…-5 градусов.