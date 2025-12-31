Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Настоящая зима! В Новогоднюю ночь ударит мороз до -15

© LETA 31 декабря, 2025 16:03

Важно 0 комментариев

В новогоднюю ночь на большей части территории Латвии ожидается мороз до -10…-15 градусов, во многих регионах также пройдет снег, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на четверг, 1 января, в Латвии будет облачно, однако временами возможны прояснения. Во многих местах ожидается снег - местами снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра.

Слабый западный, юго-западный ветер в середине ночи на морском побережье усилится до умеренного.

На большей части территории Латвии ночью воздух остынет до -10…-15 градусов, в некоторых районах под ясным небом температура воздуха может понизиться еще на градус. В прибрежных районах минимальная температура воздуха составит -4…-9 градусов.

В Риге небо будет преимущественно затянуто облаками, временами будет идти небольшой снег. В начале ночи ожидается слабый ветер, который с середины ночи сменится западным, юго-западным и станет порывистым. Температура воздуха понизится до -5...-6 градусов.

В первый день нового года небо затянет облаками, однако местами в восточных районах сквозь них будут пробиваться солнечные лучи.

С середины дня, начиная с запада, Латвию будет пересекать обширная зона осадков: в западных и центральных районах ожидается сильный снегопад, местами снежный покров увеличится на 5-8 сантиметров. Вечером местами на морском побережье снег перейдет в мокрый снег, местами возможен замерзающий дождь.

Дороги на отдельных участках дороги станут скользкими, видимость во время снегопада местами ухудшится до 1-2 км.

Юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного постепенно сменится южным, юго-восточным, на побережье - с порывами до 15-19 метров в секунду, а во второй половине дня он станет порывистым также в западных и центральных районах страны. Температура воздуха ожидается от -3 до -8 градусов, однако в областях на крайнем западе страны температура воздуха поднимется до -2…+3 градусов.

В Риге завтра днем будет пасмурно. В утренние часы ожидается небольшой снег, а вечером зона осадков с запада достигнет и столицы, где в результате сильного снегопада толщина снежного покрова увеличится на 2-4 см. Будет преобладать слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, в порывах скоростью до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит -4…-5 градусов.

«Дорогие друзья!» Посол США пожелал россиянам здоровья и благополучия (ВИДЕО)

Важно 17:30

Важно 0 комментариев

Видеопоздравление с Новым годом, опубликованное послом США в России Дугласом Дайхаусом, вызвало бурную и неоднозначную реакцию в обществе. В ролике дипломат от имени Соединённых Штатов обратился к россиянам с новогодними пожеланиями.

Видеопоздравление с Новым годом, опубликованное послом США в России Дугласом Дайхаусом, вызвало бурную и неоднозначную реакцию в обществе. В ролике дипломат от имени Соединённых Штатов обратился к россиянам с новогодними пожеланиями.

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

Новости Латвии 17:24

Новости Латвии 0 комментариев

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Опять оборваны кабели связи: в Финском заливе задержано судно

Важно 17:13

Важно 0 комментариев

В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Эстонии, обнаружен разрыв кабеля связи между Финляндией и Эстонией, сообщает Latvijas Radio со ссылкой на финскую телекоммуникационную компанию Elisa. 

В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Эстонии, обнаружен разрыв кабеля связи между Финляндией и Эстонией, сообщает Latvijas Radio со ссылкой на финскую телекоммуникационную компанию Elisa. 

«Был пациент без половины головы»: советы врача для спокойного праздника

ЧП и криминал 17:03

ЧП и криминал 0 комментариев

Многие не представляют празднование Нового года без яркого фейерверка во дворе собственного дома, нередко не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести на всю дальнейшую жизнь — одна ошибка может стоить руки или даже жизни. Исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс напоминает: петарда, взорвавшаяся в ладони, по своему воздействию сопоставима с маломощной гранатой, а последствия часто бывают необратимыми.

Многие не представляют празднование Нового года без яркого фейерверка во дворе собственного дома, нередко не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести на всю дальнейшую жизнь — одна ошибка может стоить руки или даже жизни. Исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс напоминает: петарда, взорвавшаяся в ладони, по своему воздействию сопоставима с маломощной гранатой, а последствия часто бывают необратимыми.

Новая Зеландия и Австралия грандиозными салютами встретили 2026 год (ВИДЕО)

Важно 16:53

Важно 0 комментариев

Окленд стал первым крупным мегаполисом, встретившим 2026 год: наступление Нового года здесь отметили ярким салютом с Небесной башни Sky Tower — самого высокого здания Новой Зеландии.

Окленд стал первым крупным мегаполисом, встретившим 2026 год: наступление Нового года здесь отметили ярким салютом с Небесной башни Sky Tower — самого высокого здания Новой Зеландии.

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

Новости Латвии 16:49

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге

Важно 16:41

Важно 0 комментариев

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

