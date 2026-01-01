Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каждый человек в Латвии — ценность независимо от работы. Силиня поздравила страну с Новым годом (1)

Редакция PRESS 1 января, 2026 11:29

Новости Латвии 1 комментариев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое Единство»), поздравляя жителей страны с Новым годом, подчеркнула, что каждый человек в Латвии является ценностью — независимо от того, какую работу он выполняет. В своём обращении она пожелала каждому бросать вызов самому себе, превосходить себя, выходить за рамки повседневного и стремиться к совершенству.

Выступление премьер-министр произнесла в Латвийской национальной библиотеке. По её словам, именно здесь «собраны истоки нашей латышской идентичности — дайны и первое печатное слово на латышском языке с историей в пять столетий». Силиня подчеркнула, что в современном мире особой ценностью является принадлежность к латвийскому народу, говорящему на латышском языке.

Глава правительства отметила, что Латвия может гордиться своими учёными, предпринимателями, спортсменами, художниками и медиками, однако вновь подчеркнула: каждый человек в стране является ценностью независимо от рода занятий.

По словам Силини, в повседневной жизни, в том числе в международной среде, она каждый раз убеждается, что латышей отличают скрытые таланты и упорство сопротивления — сопротивления несправедливости, насилию и агрессии.

В новом году премьер-министр призвала каждого из нас бросать вызов самому себе, превзойти себя, выйти за рамки обыденного и стремиться к совершенству. Она также подчеркнула важность более качественного образования для детей, а также внедрения новых технологий и инноваций в латвийские компании и дома.

Силиня пожелала «не бояться будущего, а формировать его самим», отметив, что именно так можно стать лучше, открыть в себе новые способности и стать более состоятельными — как индивидуально, так и как государство в целом. Оглядываясь на прошедший год, она призвала делать выводы и брать с собой уроки: принимать решения быстрее и смелее, прислушиваться друг к другу, чтобы действительно слышать, и отстаивать человечность и общие ценности.

Премьер-министр подчеркнула, что Латвия остаётся вместе с Украиной — как государство и как люди, поскольку ясно понимает, что речь идёт об общей безопасности и ценностях, которые необходимо защищать. По её словам, в обществе нет места несправедливости и насилию — ни в семьях, ни в школах, ни на рабочих местах, ни в интернете.

Силиня также обратила внимание на семьи, которые спустя несколько лет жизни за рубежом возвращаются в Латвию. По её словам, они часто говорят, что хотят, чтобы дети чувствовали, где находится их дом, и именно это является общей целью: чтобы Латвия была местом, где всем — какими бы разными мы ни были — можно быть вместе.

Говоря о будущем, премьер-министр отметила, что совместными усилиями государство работает над тем, чтобы улучшить и упростить жизнь жителей и предпринимателей, проводить изменения в образовании и снижать неравенство в обществе. Она подчеркнула, что латвийские предприниматели являются лидерами в развитии цифровых инструментов и технологий.

В завершение Силиня напомнила, что общей задачей остаётся забота друг о друге — ответственно и с уважением. По её словам, «мы можем, если хотим, и можем, если действуем», а история создания Национальной библиотеки это доказывает. Завершая обращение, премьер-министр призвала перелистнуть страницу нового года с решимостью и уверенностью, подчеркнув, что вместе страна способна на многое.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

