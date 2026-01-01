Выступление премьер-министр произнесла в Латвийской национальной библиотеке. По её словам, именно здесь «собраны истоки нашей латышской идентичности — дайны и первое печатное слово на латышском языке с историей в пять столетий». Силиня подчеркнула, что в современном мире особой ценностью является принадлежность к латвийскому народу, говорящему на латышском языке.

Глава правительства отметила, что Латвия может гордиться своими учёными, предпринимателями, спортсменами, художниками и медиками, однако вновь подчеркнула: каждый человек в стране является ценностью независимо от рода занятий.

По словам Силини, в повседневной жизни, в том числе в международной среде, она каждый раз убеждается, что латышей отличают скрытые таланты и упорство сопротивления — сопротивления несправедливости, насилию и агрессии.

В новом году премьер-министр призвала каждого из нас бросать вызов самому себе, превзойти себя, выйти за рамки обыденного и стремиться к совершенству. Она также подчеркнула важность более качественного образования для детей, а также внедрения новых технологий и инноваций в латвийские компании и дома.

Силиня пожелала «не бояться будущего, а формировать его самим», отметив, что именно так можно стать лучше, открыть в себе новые способности и стать более состоятельными — как индивидуально, так и как государство в целом. Оглядываясь на прошедший год, она призвала делать выводы и брать с собой уроки: принимать решения быстрее и смелее, прислушиваться друг к другу, чтобы действительно слышать, и отстаивать человечность и общие ценности.

Премьер-министр подчеркнула, что Латвия остаётся вместе с Украиной — как государство и как люди, поскольку ясно понимает, что речь идёт об общей безопасности и ценностях, которые необходимо защищать. По её словам, в обществе нет места несправедливости и насилию — ни в семьях, ни в школах, ни на рабочих местах, ни в интернете.

Силиня также обратила внимание на семьи, которые спустя несколько лет жизни за рубежом возвращаются в Латвию. По её словам, они часто говорят, что хотят, чтобы дети чувствовали, где находится их дом, и именно это является общей целью: чтобы Латвия была местом, где всем — какими бы разными мы ни были — можно быть вместе.

Говоря о будущем, премьер-министр отметила, что совместными усилиями государство работает над тем, чтобы улучшить и упростить жизнь жителей и предпринимателей, проводить изменения в образовании и снижать неравенство в обществе. Она подчеркнула, что латвийские предприниматели являются лидерами в развитии цифровых инструментов и технологий.

В завершение Силиня напомнила, что общей задачей остаётся забота друг о друге — ответственно и с уважением. По её словам, «мы можем, если хотим, и можем, если действуем», а история создания Национальной библиотеки это доказывает. Завершая обращение, премьер-министр призвала перелистнуть страницу нового года с решимостью и уверенностью, подчеркнув, что вместе страна способна на многое.